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مانشستر سيتي: عقد بيب غوارديولا “تحت السيطرة”

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غوارديولا

Getty Images
دوري أبطال أوروبا هو اللقب الذي أفلت من غورديولا في مانشستر سيتي

قال نادي مانشستر سيتي الانجليزي إن عقد المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، “تحت السيطرة”.

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وينتهي عقد المدرب، البالغ من العمر 51 عاما، الصيف المقبل، وكان دائما يرفض الإجابة عما إذا كان سيجدد تعاقده مع النادي.

وقال غوارديولا إن “القرار سيتخذ مع النادي في الوقت الذي ينبغي أن يتخذ فيه”.

“وقلت مرارا أنني والنادي نشعر بأننا سعداء معا”.

ويتوقع أن يعود غوارديولا إلى إسبانيا لفترة راحة قصيرة، عندما يتوقف الدوري الانجليزي بعد مباريات نهاية الأسبوع، بسبب نهائيات كأس العالم.

ويبدو أن هذه هي الفترة المناسبة له لتسوية مستقبله في مانشستر سيتي.

وبعد فترة تدريبات وجيزة، في بداية الشهر المقبل، يتوقع أن يأخذ غوارديولا لاعبيه، غير المعنيين بنهائيات كأس العالم، إلى أبو ظبي، لمعسكر تدريب قصير.

وتكون الفرصة مواتية له هناك للحديث إلى رئيس النادي، خلدون المبارك، ومالكه الشيخ منصور.

وهذا هو الموسم السابع لغوارديولا في مانشستر سيتي. وقد فاز معه بالدوري الإنجليزي أربع مرات، وخمس مرات بالكأس المحلية.

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ويبقى دوري أبطال أوروبا، هو اللقب الوحيد الذي أفلت منه. ولكنه يشعر بالراحة في النادي، لأنه تمكن من بناء فريق متميز.

وعندما يسأله أحد عن الجوانب التي تمده بالتحفيز للمواصلة في العمل يجيب بأنه “يتسمتع” بما يقوم به.

“هناك فترات ضغط وتوتر”، فلا يمكن أن تفوز دائما، ولا يمكن أن تكون سعيدا دائما، فالأمور لا تسير دائما وفق ما تريد”.

“الأمر لا يتعلق بالانجازات في 6 أو 7 سنوات، وإنما بأن تكون مرتاحا هنا”.



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