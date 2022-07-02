روبرت مردوخ: جيري هول تطلب الطلاق من قطب الإعلام

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قدمت جيري هول دعوى طلاق من قطب الإعلام روبرت مردوخ إلى محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت الدعوى إلى وجود “خلافات لا يمكن إصلاحها” بين الزوجين، وذلك بعد ست سنوات من زواجهما.

وسعت هول، وهي عارضة أزياء وممثلة، للحصول على نفقة، قائلة إن هذا قد يتغير مع التحقق من ثروة مردوخ بأكملها.

وسيكون هذا الطلاق الرابع لمردوخ (91 عاما). أما هول (66 عاما) فقد كانت في السابق رفيقة لفترة طويلة لقائد فرقة “رولينغ ستونز” ميك جاغر.

نجل روبرت مردوخ يستقيل من نيوز كورب بسبب “خلافات تحريرية”

قطب الإعلام روبرت مردوخ وزوجته جيري هول “يعتزمان إعلان الطلاق”

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الانفصال كان بمثابة مفاجأة للمقربين من الأسرة.

وقيل سابقا إن مردوخ – الذي تسيطر شركته الضخمة “نيوز كوربوريشن” على منصات إعلامية رئيسية تشمل شبكة “فوكس نيوز” وصحيفة “وول ستريت جورنال” في الولايات المتحدة، وصحيفتي “صن” و”تايمز” في بريطانيا – كان يكرس مزيدا من الوقت لزوجته الجديدة.

وعند الزواج، أعلن الملياردير عبر تويتر أنه “الرجل الأسعد والأكثر حظا في العالم”، وأنه سيتوقف عن نشر التغريدات على المنصة.

وفي عام 2018، أعلن عن اختيار لاكلان الابن الأكبر لمردوخ خلفا له في منصب الرئيس التنفيذي لشركة “فوكس كورب”. كما أن مردوخ باع معظم أسهمه في شركة الإنتاج السينمائي “توينتي فيرست سنتشري فوكس” إلى شركة “والت ديزني”.

وشوهد الزوجان معا في أماكن عامة في عدة مناسبات.

وفي العام الماضي، شوهدت هول وهي تُغدق على زوجها مشاعر الود والإعجاب في حفل عيد ميلاده التسعين، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وكانت هول، وهي من ولاية تكساس الأمريكية، في السابق في علاقة طويلة مع ميك جاغر، الذي أنجبت منه أربعة أبناء. وتزوج الاثنان في حفل زفاف هندوسي بجزيرة بالي في إندونيسيا في 1990. وفُسخ الزواج بعد أقل من عشر سنوات في المحكمة العليا بلندن، التي قضت بأن الزواج لم يكن قانونيا سواء بموجب القانون البريطاني أو الإندونيسي.

أما مردوخ فكان متزوجا في السابق من مضيفة الطيران النمساوية باتريشيا بوكر، خلال الفترة من 1956 إلى 1967، ومن الصحفية الاسكتلندية المولد آنا مان، خلال الفترة من 1967 وحتى 1999، ومن سيدة الأعمال الصينية المولد ويندي دينغ، خلال الفترة من 1999 إلى 2014.

ولدى الاثنين عشرة أبناء من الزيجات السابقة.