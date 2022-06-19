الدوري الإنجليزي الممتاز: المغربي نايف أكرد يقترب من وست هام في صفقة بـ 30 مليون إسترليني

Getty Images سجل نايف أكرد خمسة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 66 مباراة بالدوري الفرنسي مع رين

اقترب نادي وست هام الإنجليزي، من إتمام صفقة ضم المدافع المغربي نايف أكرد، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، من نادي رين الفرنسي.

واختار المدرب ديفيد مويس، أن ينضم أكرد، 26 عاما، للفريق في الموسم الجديد في إطار خطته لجعل وست هام منافسا حقيقيا للفوز بأحد المراكز الست الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ).

وخاض اللاعب المغربي 66 مباراة في الدوري مع فريق رين الفرنسي، بعد انضمامه من ديجون في 2020.وكتب أكرد تدوينة وداعية لجماهير رين على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها إن مغادرة الفريق الفرنسي “قرار صعب” لأنه استمتع “بأوقات استثنائية” هناك.

وشارك أكرد مع منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية الماضية حتى الخروج من دور الثمانية على يد المنتخب المصري، وخاض 25 مباراة دولية مع المغرب.

كما شارك في مباراتي الملحق ضد الكونغو عندما وصل المغرب إلى كأس العالم في قطر.ومن المقرر أن يخضع أكرد للكشف الطبي في وست هام يوم الاثنين.إذا تمت الصفقة، فسيصبح رابع أفضل انتقال لوست هام في الموسم الجديد ، خلف سيباستيان هالر وفيليبي أندرسون وكورت زوما.