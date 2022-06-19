Cedar News
أخبار لبنان والعالم


BBC

الفنانة الروبوت “أيدا” ترسم لوحات لنجوم مهرجان للموسيقى في بريطانيا

By admin

نجحت الفنانة الروبوت “أيدا” في رسم لوحات فنية لنجوم مهرجان غلاستونبري للموسيقى الذي يقام في بريطانيا.

مواضيع متعلقة

السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟

التغير المناخي: “رئتا البشرية” المعرضتان للتهديد…

واستعملت “أيدا” كاميرات وذاكرة حاسوب لترسم صور عدد من النجوم ومن بينهم بيلي إيليش وديانا روس وكندريك لامار والسير بول ماكارتني.

وبعد المسح الضوئي للصور، استعملت “أيدا” ذراعا آلية لتشكيل صور ثلاثية الأبعاد.

وينتظر أن تستعرض الروبوت قدراتها الفنية مباشرة ضمن فعاليات المهرجان.

وستعرض أعمالها في المهرجان رفقة فنانين آخرين من بينهم كيت تومبيست وفاتبوي سليم وشي أكس.

وقالت الروبوت، التي صنعت في 2019، وسبق لها أن رسمت صورة للملكة إليزابيث الثانية، بمناسبة اليوبيل الماسي، إنها “متشوقة للتعرف على أناس آخرين، واكتشاف الأجواء الفريدة من نوعها، في المهرجان.

وأضافت: “أجد متعة فيما أفعل. سأرسم لوحات فنية. أتمنى أن يثير عملي الفني نقاشا حول الفن والموسيقى، وبطبيعة الحال حول مستقبلنا”.

ويقول أيدن ميلر، مدير مشروع الروبوت “أيدا”: “بعدما حققت إنجازا تاريخيا برسم صورتها، ها هي اليوم تطور مهاراتها باستمرار”.

وأضاف أنها “لحظات مثيرة، لأن قدرتها الفنية في الرسم في تحسن مستمر، وفيها الكثير من الإبداع”.

وسيشاهد رواد المهرجان عملها، إذ أنها ستشارك في جلستي رسم كل يوم، طوال أيام فعالياته.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
BBC

الانتخابات التشريعية في فرنسا: إيمانويل ماكرون “في طريقه لخسارة السيطرة”…

BBC

العابرون جنسيا: حظر مشاركة السباحات اللاتي بلغن كذكور في منافسات النخبة النسائية

BBC

الدوري الإنجليزي الممتاز: المغربي نايف أكرد يقترب من وست هام في صفقة بـ 30 مليون…

BBC

ليفربول: الريدز يكشف تفاصيل ثالث صفقاته هذا الموسم

BBC

لماذا يتهم رئيس وزراء أيرلندا الشمالية بريطانيا بـ”تخريب” اقتصاد بلاده؟

BBC

مؤشر السلام العالمي 2022: لماذا يستمر التدهور في عدة دول عربية؟

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

الهند تستجيب لمناشدة السيخ في أفغانستان بإجراء سريع

روسيا وأوكرانيا: أمين عام الناتو يحذر من أن الحرب “قد…

كيف تستفيد مصر من اتفاقية الغاز مع الاتحاد الأوروبي وهل تؤثر…

عهد بايدن كارثي على الغرب – في الصنداي تلغراف

حرب البوسنة: الحكومة الهولندية تعتذر لقدامى محاربي سربرنيتسا

1 من 4٬157

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com