ليفربول: الريدز يكشف تفاصيل ثالث صفقاته هذا الموسم

Getty Images يرجح أن ينضم رامزي إلى الفريق الأول في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إتمام صفقة انتقال الظهير الأيمن الأسكتلندي كالفن رامزي من نادي أبردين لخمس سنوات مقابل 4.2 مليون إسترليني أي أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي.

وتتضمن الصفقة أيضا 2.5 مليون إسترليني ( أكثر من 3 ملاين دولار) مقابل أي مهام إضافية محتملة و17.5 في المئة من قيمة العقد تذهب لأبردين حال بيع ليفربول للاعب.

ولا يبدو أن هناك خطط لإعارة رامزي، مما يرجح أنه سوف ينضم على الفور للفريق الأول لكرة القدم لنادي ليفربول بقيادة المدرب يورغن كلوب في فترة الإعدادات ما قبل بداية الموسم المقبل.

وقال اللاعب الأسكتلندي: “أشعر بالحماس الشديد، حلمي يتحقق هنا”.

وأضاف: “كان حلما بالنسبة لي أن ألعب في أبردين وتحقق، والآن حلم آخر يتحقق بانضمامي إلى أحد أكبر الأندية في العالم، إن لم يكن أكبرها، إنه إنجاز كبير، وأتطلع إلى أن يرى الجمهور ماذا لدي لأقدمه”.

وشارك رامزي، 18 عاما، في 33 مباراة مع أبردين الموسم الماضي، وأحرز هدفا واحدا وصنع تسعة أهداف أخرى.

بذلك يصل إجمالي عدد اللقاءات التي شارك فيها مع النادي الأسكتلندي 39 مباراة منذ تصعيده من فريق الشباب إلى الفريق الأول.

وحصل رامزي على لقب أفضل لاعب كرة قدم شاب من اتحاد كتاب كرة القدم الأسكتلندي في أبريل/ نيسان الماضي بعد ارتباط اسمه بقوة بعدد من الأندية الأوروبية.

وقال الظهير الأيمن إن تقدم مستوى اللاعبين الشباب، مثل ترينت ألكسندر آرنولد وهارفي إليوت، كان من أسباب انضمامه إلى ليفربول.

وتابع من الواضح أن “هناك طريق هنا” في إشارة إلى نادي ليفربول.

وأضاف: “كان أحد الأسباب التي دفعتني إلى هذا الاختيار هو أنه ليس مجرد نادي كبير فقط، لكنه يمنح الفرص للاعبين الشباب في صفوف الفريق الأول”.

وتابع: “لذلك إذا كان أمامي فرصة القدوم في فترة ما قبل الموسم ووضع بصمتي، فلا يوجد ما يمنعني أن أضغط من أجل الانضمام إلى التشكيل الأساسي للفريق الأول”.

Getty Images يرى يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن لدى رامزي إمكانيات كبيرة

بذلك يكون كالفن رامزي هو ثالث لاعب ينتقل إلى ليفربول هذا الصيف بعد ضم المهاجمين داروين نونيزمن نادي بنفيكا مقابل 64 مليون إسترليني وفابيو كارافالهو من فولهام الإنجليزي مقابل خمسة ملايين إسترليني.

وحصل ليفربول على كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كما حصل على المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا بعد أن هزمه ريال مدريد الإسباني في نهائي المسابقة.

“إمكانيات هائلة ”

قال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، إنه يتطلع إلى العمل مع لاعب شاب آخر لديه إمكانيات هائلة.

وأضاف: “لا يزال في الثامنة عشرة من عمره، ورغم أنه سيبلغ التاسعة عشرة بعد فترة وجيزة، إلا أنه شارك في عدد لا بأس بع من المباريات بالنسبة لمدافع في مثل عمره”.

وأشار المدير الفني لليفربول إلى أنه (رامزي): “يتمتع بلياقة بدنية عالية وذكاء وثقة بالنفس وقدرات فنية جيدة. ولا يقل أهمية عن ذلك أن لديه دافع للتعلم المستمر، لذا أعتقد أن هناك الكثير من الميزات”.

وأكد كلوب أن “الخبرة الأوروبية والمشاركة الدولية في فرق الشباب تحت 21 سنة كانت من العوامل بالغة الأهمية في تقدمه”.

وأشار إلى أن ليفربول هو النادي المناسب لرعاية موهبة رامزي، مؤكدا أن توقيع التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية سوف يساعده على الاستقرار في الفريق في فترة ما قبل انطلاق الموسم.

وقال يورغن كلوب: “سوف نتحلى بالصبر أنا وهو. وأعتقد أننا أثبتنا أن لدينا البيئة المثالية لرعاية واستغلال مواهب اللاعب الشاب”.