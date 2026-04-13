ماهي تبعات الحصار البحري الأمريكي لإيران؟

Getty Images أحد زوارق الحرس الثوري الإيراني في دورية حراسة بمضيق هرمز

في الوقت الذي يبدأ فيه، سريان الحصار البحري الأمريكي لإيران، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، تتزايد التساؤلات في أنحاء كثيرة من العالم ، حول التداعيات الكبيرة لمثل هذا الحصار.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، قد أعلنت مساء الأحد 12 نيسان /أبريل، أنها تعتزم فرض حظر،على جميع السفن المتحركة من وإلى الموانىء الإيرانية الاثنين، بداية من العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تنفيذًا لقرار الرئيس دونالد ترامب.

وقالت (سنتكوم)، في بيان لها: “ستبدأ قوات القيادة المركزية الأمريكية في تنفيذ حظر، على كل حركة الملاحة البحرية، الداخلة إلى الموانئ الإيرانية، أو الخارجة منها، وذلك في 13 أبريل/نيسان، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، عملاً بالإعلان الصادر عن الرئيس”.

تصعيد وتحدي

ومن وجهة نظر أمريكية، يُنظر إلى الحصار البحري الشامل على إيران، على أنه يمثل أداة استراتيجية “لخنق” اقتصادها، وإضعاف موقفها التفاوضي، وتوجيه رسالة حازمة، لإنهاء النزاع في أسابيع، من خلال منع تصدير النفط ، وشل الموانئ الإيرانية، عبر قدرات تقنية متقدمة في الخليج .

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية، ستعترض سبيل السفن، التي دفعت رسوما لإيران، حتى لو كانت هذه السفن موجودة حاليا في المياه الدولية، وكتب لى تروث سوشال “لن يحظى أي طرف دفع رسوما غير قانونية، بالمرور الآمن في أعالي البحار” مضيفا أن الهدف النهائي هو الضغط على إيران لإنهاء إغلاقها الفعلي لمضيق هرمز أمام جميع الدول باستثناء الدول التي تمنحها طهران إذنا بالمرور الآمن.

غير أن مجمل الردود الإيرانية، على الخطوة الأمريكية، كانت غير عابئة بها، وتؤكد على أنها غير ذات جدوى، فقد حذر محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني، من أن أي محاولة أمريكية، لفرض حصار بحري على إيران، محكوم عليها بالفشل، مثلما فشلت واشنطن في محاولة فتح مضيق هرمز على حد قوله.

وأكد رضائي على أن القوات المسلحة الإيرانية، تمتلك أوراق قوة كبيرة، لم تستخدم بعد، ولن تسمح لأمريكا بفرض أي حصار، مشددا على أن “إيران ليست مكانًا يمكن محاصرته بتغريدة أو خطط وهمية”.

من جانبه، قال قائد القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، شهرام إيراني، إن القوات البحرية، ترصد جميع تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة، وتبقيها تحت المراقبة، ووصف إيراني التهديدات الأمريكية بفرض حصار بحري، بأنها “تهديدات سخيفة ومثيرة للضحك”.

مخاطر على اقتصاد العالم

تتعلق المخاوف التي عبرعنها كثيرون، بالتأثيرات العالمية للخطوة الأمريكية، والتي ستتمثل في مزيد من أزمات الطاقة، بفعل الإغلاق الكامل لمضيق هرمز ومنع أي سفن من الدخول إليه أو الخروج منه.

وحذرت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية، في تقرير لها نشرته اليوم الاثنين 13 نيسان/ أبريل، من أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض حصار بحري شامل،على الموانئ الإيرانية ومضيق هرمز، يقحم المنطقة والعالم في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهة، مرجحةً أن تكون لها تبعات “تدميرية” على الاقتصاد العالمي.

ووفقاً للتقرير، فقد شهدت أسواق الطاقة العالمية، حالة من الارتباك الفوري عقب نشر أنباء الحصار الأمريكي ؛ حيث قفزت أسعار خام “برنت” بنسبة 9% لتصل إلى قرابة 104 دولارات للبرميل، فيما سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعاً قياسياً بنسبة 18%. وأكد خبراء اقتصاديون للوكالة أن أي تعثر في حركة الملاحة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية، سيؤدي إلى موجة تضخم غير مسبوقة وشلل في نمو الاقتصاد العالمي.

وكان واضحا في تصريحات، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مدى المخاوف من تأثيرات الخطوة، على الاقتصاد العالمي، إذ نقلت عنه وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا”، رفضه الانضمام إلى الحصار البحري الأمريكي لإيران، مؤكداً أن مثل هذا الأمر، قد يُفاقم الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها البريطانيون بالفعل، مع ارتفاع أسعار البنزين.

خبراء يشككون

ورغم ترويج واشنطن ،لفكرة أن الحصار يمكن أن يضعف من موقف إيران التفاوضي، وينزع منها الورقة الأقوى، في نزاعها مع الولايات المتحدة ،فإن خبراء يجمعون، على صعوبة فرض حصار بحري على إيران، نظرا لأن الأمر لايخضع لتوازن القوى التقليدي وحده، ويرى هؤلاء أنه وبينما تعتمد القوى الكبرى،على التفوق العسكري المباشر، فإن طهران تراهن على جغرافيا معقدة تلعب لصالحها.

ووفق تحليل نشرته مجلة Newsweek، الأمريكية فإن خيار الحصار، ورغم ما يحمله من ثقل عسكري وسياسي، فإنه يصطدم بواقع ميداني معقد، يجعل تنفيذه أقرب إلى التحدي شبه المستحيل، وترى المجلة أن المشكلة لا تتعلق بقدرة الولايات المتحدة العسكرية، بل بطبيعة البيئة التي تسعى للعمل فيها، فمضيق هرمز، الذي لا يتجاوز عرضه في أضيق نقاطه نحو 20 ميلاً، يمنح إيران أفضلية جغرافية نادرة.

ماهي تبعات الخطوة الأمريكية بفرض حصار بحري على إيران؟

مامدى واقعية الرؤية الأمريكية بأن الحصار سيجبر إيران على تغيير موقفها؟

كيف ترون الردود الإيرانية المتحدية للخطوة الأمريكية؟

وكيف ترون التحذيرات الاقتصادية من أن الحصار قد يزيد الأمور سوءا فيما يتعلق بأزمة الطاقة والتضخم العالمي؟

هل يمكن أن تؤدي أخطاء في تنفيذ الحصار إلى تصعيد عسكري من جديد؟

كيف ترون موقف بريطانيا في رفضها الانضمام لحصار بحري أمريكي لإيران؟

وكيف ستتأثر قوى دولية حليفة لإيران مثل الصين وروسيا بالحصار الأمريكي؟

