كيف سيعمل معبر رفح عند إعادة تشغيله ؟ #عاجل

Reuters معبر رفح الحدودي من الجانب المصري

تتجه الأنظار إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث مساء الجمعة رسميًا فتح معبر رفح بالاتجاهين ابتداءً من يوم الاثنين القادم الثاني من فبراير/ شباط، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة بين الأطراف ذات العلاقة بتشغيل معبر رفح، حسب ما أعلن عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وأضاف شعث في منشوره أن الأحد المقبل هو يوم تشغيل تجريبي لآليات العمل في المعبر.

كانت إسرائيل قد أعلنت الجمعة أنه سيتم فتح معبر رفح يوم الأحد المقبل في كلا الاتجاهين لحركة الأفراد فقط، وذلك تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار و”توجيهات من القيادة السياسية الإسرائيلية”

جاء ذلك بعد إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي استعادة جثمان أخر رهينة إسرائيلية محتجزة في القطاع، ران غفيلي.

وأكد منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية اليوم الجمعة في بيان له، أنه “سيسمح بدخول وخروج السكان عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل، وتحت إشراف وفد الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي تم تفعيلها في يناير 2025”.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان قبل أيام أن فتح المعبر سيتم “بشكل محدود” ووفق آلية رقابة إسرائيلية مشددة، وضمن ما ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تربط بين استكمال ملف المحتجزين والانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء الإعلان بعد أسابيع من ربط إسرائيل إعادة تشغيل المعبر باستعادة الجثمان، وهو ما جعل استمرار إغلاقه أحد أبرز البنود غير المطبقة في اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2025

آلية التشغيل

أوضح بيان منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أن “عودة السكان من مصر إلى قطاع غزة ستقتصر على السكان الذين غادروا غزة أثناء الحرب، وذلك رهناً بالحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل وبالتنسيق مع مصر، وأنه بالإضافة إلى التفتيش الأولي الذي سيجريه الاتحاد الأوروبي، ستجري المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عمليات تفتيش إضافية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي”

وتقضي الآلية بأن تنقل قوائم المسافرين من الفريق الأوروبي إلى الجانب الإسرائيلي، حيث تخضع للفحص الأمني من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” في موقع منفصل، إلى جانب مراقبة إلكترونية تشمل وسائل تحقق من هوية المسافرين.

وتشير تقارير صحفية إسرائيلية إلى أن المؤسسة الأمنية لا تزال تعارض فتح المعبر أمام حركة الشحن، في حين تعتبر فتحه أمام الأفراد أمراً “يمكن تحمّله أمنياً”، شرط إخضاعه لرقابة عن بُعد وتنسيق مع بعثة رقابة أوروبية، من دون وجود إسرائيلي مباشر داخل المعبر.

وقال مصدر مصري مطلع ل بي بي سي إن نيكولاي ميلادينوف ممثل مجلس السلام في غزة، يجري مشاورات حاليا في القاهرة بشأن الخطوات اللاحقة لفتح المعبر، ومنها إمكانية دخول شاحنات المساعدات عبره وليس من خلال معبر كرم أبو سالم فقط المستخدم حاليا بين مصر وإسرائيل.

Reuters شاحنة تدخل من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة

من سيُسمح له بالعبور؟

من المتوقع أن تقتصر حركة العبور في المرحلة الأولى على فئات محددة، تشمل الحالات الإنسانية، والمرضى، وحاملي الجنسيات الأجنبية، وأصحاب الإقامات خارج القطاع.

ولم تُعلن أرقام رسمية بشأن أعداد العابرين، غير أن مصادر مطلعة على مسار المفاوضات أفادت بأن الجانب المصري يصر على وجود توازن بين أعداد الداخلين والخارجين من القطاع، وسط مخاوف من أي ترتيبات قد تُفسَّر على أنها تشجيع للهجرة من غزة.

وبحسب مراسل بي بي سي في القدس، فإن الحديث يدور عن 150 فلسطينياً سيعبرون يوميا، مع تفتيش من قبل الجيش الإسرائيلي، وأكد مصدر مصري مطلع ل بي بي سي أن هذا العدد قابل للزيادة.

وفي موازاة ذلك، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن إسرائيل بصدد إنشاء نقطة إضافية أُطلق عليها اسم “رفح 2″، ملاصقة للمعبر القائم، على أن تخضع للمسؤولية الإسرائيلية المباشرة، وتُجرى فيها إجراءات أمنية إضافية تقول إسرائيل إنها تهدف إلى منع التهريب أو تسلل عناصر مسلحة.

إسرائيل توافق على فتح معبر رفح بشكل “محدود” بعد انتهاء عملية البحث عن جثمان آخر رهينة في غزة وسط قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة

لماذا يُعد معبر رفح محورياً؟

يُعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة الذي يربطه بدولة عربية، إذ يقع على الحدود بين جنوب القطاع وشبه جزيرة سيناء المصرية، ما يمنحه أهمية خاصة مقارنة ببقية المعابر.

ويرتبط قطاع غزة بعدة معابر برية أخرى، من بينها معبر إيريز في الشمال المخصص لعبور الأفراد، ومعبر كرم أبو سالم المخصص لحركة البضائع، وكلاهما يخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

أما معبر رفح، فيُنظر إليه باعتباره بوابة غزة الوحيدة التي لا تمر مباشرة عبر إسرائيل، وهو ما جعله الممر الرئيسي لحركة المرضى والمسافرين والحالات الإنسانية.

EPA طفل فلسطيني تم إجلاؤه من معبر رفح لعلاجه

آلية 2005

عمل معبر رفح، بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وفق آلية أُقرت عام 2005، قضت بتشغيل الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل السلطة الفلسطينية، تحت إشراف بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي، مع رقابة إسرائيلية غير مباشرة على قوائم المسافرين.

غير أن هذه الآلية توقفت فعلياً في عام 2007، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ما دفع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تعليق عملها ومغادرة المعبر، لتدخل إدارته منذ ذلك الحين في مسار متقلب من الإغلاقات والفتح الجزئي وفق ترتيبات سياسية وأمنية متغيرة.

وخلال الحرب الأخيرة، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو/أيار 2024، ما أدى إلى إغلاقه بالكامل من الجانبين، قبل أن تبدأ حالياً ترتيبات لإعادة تشغيله بآلية معدلة، تشمل عودة بعثة رقابة أوروبية، لكن ضمن إطار رقابة إسرائيلية مشددة.

وكانت إسرائيل قد طرحت في وقت سابق فتح المعبر في اتجاه واحد فقط، إلا أن مصر رفضت هذا المقترح.

إجلاء أطفال مرضى من غزة بعد إعادة فتح معبر رفح

EPA علي شعث رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة

ما بعد إعادة الفتح

وتتزامن ترتيبات إعادة تشغيل معبر رفح مع اجتماعات متواصلة للجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة فلسطينية تضم شخصيات توصف بأنها تكنوقراطية وغير حزبية، شُكّلت في إطار الخطة الأمريكية لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في القطاع.

ويرأس اللجنة علي شعث، وتُكلَّف بإدارة الشؤون اليومية في غزة، بما يشمل تشغيل الخدمات الأساسية والمعابر، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار ونقل الإدارة المدنية من حركة حماس إلى هيكل انتقالي.

وتعمل اللجنة الوطنية تحت مظلة أوسع تُعرف بـ”مجلس السلام العالمي”، وهو إطار دولي اقترحته الإدارة الأمريكية للإشراف على تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب، وتندرج تحته لجنة تنفيذية عليا تُنسّق بين المسارات السياسية والأمنية والإنسانية.

ويؤدي الدبلوماسي الأممي السابق نيكولاي ملادينوف دور المنسق الدولي بين اللجنة الوطنية واللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ التفاهمات على الأرض بالتنسيق مع الوسطاء.

الانتظار على جانبي الحدود

ووفق مصادر فلسطينية رسمية، بلغ عدد الفلسطينيين الذين عبروا من غزة إلى مصر منذ بدء الحرب نحو 110 آلاف شخص.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان، الثلاثاء، إن 20 ألف مريض لديهم تحويلات طبية مكتملة، وينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج في الخارج. وتعكس هذه الأرقام حجم الضغط الكبير على معبر رفح، والاحتياجات الإنسانية الملحة التي سيحاول ترتيبات إعادة الفتح التخفيف منها.

