كأس العرب: الجزائر تستهل حملة الدفاع عن اللقب بتعادل مع السودان

استهل منتخب الجزائر، حامل اللقب، مشواره في بطولة كأس العرب التي تقام للمرة الثانية على التوالي في قطر، بالتعادل بدون أهداف أمام نظيره السوداني على ملعب أحمد بن علي في الريان الذي امتلأت مدرجاته تقريباً.

ولم ينجح منتخب “محاربو الصحراء” في الخروج بنقاط المباراة أمام السودان، بل اضطر للدفاع عن نقطة التعادل بعدما أكمل الشوط الثاني بعشرة لاعبين، وذلك في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة والأخيرة في البطولة.

وتعرض لاعب الجزائر، آدم وناس، للطرد من المباراة قبل انتهاء الشوط الأول بقليل بعد حصوله على إنذار أصفر ثان إثر تدخله على لاعب من منتخب السودان.

ورغم فرض الجزائريين إيقاعهم في الشوط الأول وضياع سلسلة من الفرص، إلا أن الطرد قلب الموازين.

وتحول “صقور الجديان” إلى الطرف الأكثر مبادرة مستفيداً من التفوق العددي، فارضاً حصاره على دفاع الجزائر بحثاً عن هدف يغيّر ملامح المباراة.

واستمر الضغط السوداني فيما اعتمدت الجزائر على المرتدات. ورغم المحاولات من الجانبين، بقيت النتيجة على حالها حتى صفارة النهاية.

وافتقد منتخب “الخضر”، كما حدث في النسخة الماضية، لعدد من لاعبيه الأساسيين، بينهم رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي، وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي المعار إلى دينامو زغرب الكرواتي. لكن قائمة المنتخب الجزائري المشارك في كأس العرب تضم أيضاً نجوماً بارزين مثل إسلام سليماني.

كأس العرب: ماذا نعرف عن بطولة كرة القدم التي تستضيفها قطر للمرة الثالثة؟

“افتتاح مبهر وفوزان لافتان”.. تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع كأس العرب

وفي المقابل، تأهل منتخب السودان إلى البطولة العربية عبر بوابة لبنان، إذ تمكن “صقور الجديان” من التغلب على المنتخب اللبناني بهدفين لهدف في مباراة أُقيمت في الدوحة وشهدت الكثير من الإثارة، خصوصاً بعد طرد أحد لاعبي المنتخب السوداني.

ورغم ظروف الحرب التي تمر بها البلاد، فإن المنتخب السوداني تمكن من تحقيق بعض الانتصارات الكروية في الفترة الأخيرة، لعل من أبرزها التأهّل إلى كأس الأمم الأفريقية التي ستُقام في المغرب نهاية العام الجاري.

وبعد هذه المباراة ستتجه الأنظار إلى لقاءين آخرين يجمعان العراق أمام البحرين والأردن أمام الإمارات.

مواجهة عراقية بحرينية

Getty Images

تنطلق المباراة الثانية من اليوم الثالث بين منتخبي العراق والبحرين عند الثانية والنصف بتوقيت غرينتش في استاد 974 في الدوحة.

وتواجه المنتخبان 5 مرات مؤخراً، فاز كل منتخب منهما على الآخر مرة واحدة وتعادلا في 3 مباريات.

وفي خبر مفاجئ، أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم، أنّ لاعبه ماركو فرج اضطر الى مغادرة معسكر المنتخب في الساعات الأخيرة، بعد اتفاقه على الانضمام إلى أحد الأندية الأوربية ورفض ناديه الجديد تركه.

وأضاف البيان أنّ “لوائح البطولة ترفض إضافة أي لاعب قبل انطلاق خوض المباراة الأولى بـ 24 ساعة إلا بتقرير طبي، ولذلك فالمنتخب الوطني سيعتمد على 22 لاعباً فقط دون إضافة أي عنصر جديد”.

وعلى الرغم من مغادرة فرج، إلا أنّ لـ “أسود الرافدين” نجوم آخرين، بينهم أيمن الحسين، الذي أدرجه الفيفا على قائمة “10 نجوم يجب مشاهدتهم في كأس العرب 2025”.

ووصفه الاتحاد على أنه “يتميز ببنيته القوية التي تساعده في الصراعات الهوائية والالتحامات، وقدرته على اللعب كمحطة هجومية والتحرك الجيد بين المدافعين، مما سيجعله أحد أسلحة العراق في هذه النسخة”.

ويذكر أن الحسين هو أيضاً أحد أبرز هدافي منتخب “أسود الرافدين”، حيث أصبح أكثر لاعب عراقي تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا، بعد أن أحرز 6 أهداف خلال نسخة 2023.

وعلى الملقب الآخر، يدخل منتخب البحرين المباراة، بعد تأهله الى هذا الدور، بفوزه على جيبوتي بهدف للاعبه محمد الرميحي.

وكان “المنتخب الأحمر” وصل لنهائي بطولة كأس العرب مرتين سابقاً، وذلك في عامي 1985 في السعودية و2002 في الكويت.

وكان منتخب البحرين فاز بكأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه، في يناير/كانون الثاني 2025 بعد الفوز في النهائي على عُمان بنتيجة 2-1.

الأردن والإمارات

يستضيف استاد البيت المباراة الثالثة لليوم الثالث، بين منتخبي الأردن والإمارات عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش.

وفي جولة سريعة على لقاءاتهم السابقة، تواجهوا في 3 مباريات مؤخراً، تعادلا فيها مرة واحدة وفاز منتخب الإمارات في مبارتين.

ويعتمد المنتخب الإماراتي على لاعبين مهمين في كل من الدوري المحلي والدولي، بينهم كايو لوكاس، الذي أدرجه الفيفا على قائمتها لـ”10 نجوم يجب مشاهدتهم في كأس العرب 2025″.

ولوكاس هو برازيلي الأصل، حصل على الجنسية الإماراتية في عام 2024، مما جعله مؤهلاً لتمثيل منتخب “الأبيض”.

خاض حتى الآن “7 مباريات دولية جميعها في تصفيات كأس العالم 2026، وسجل خلالها هدفين” بحسب موقع الفيفا.

ويضيف الموقع إنّ كايو “قاد نادي الشارقة إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2 في الموسم الماضي، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة نفسها”.

على القائمة نفسها أيضاً، لاعب منتخب الأردن، يزن النعيمات الذي يعتبر أحد أبرز نجوم المنتخب الأردني.

برز اسمه بشكل لافت في كأس آسيا 2023، حيث سجّل 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة خلال 7 مباريات فقط.

ويشير موقع الفيفا الى أنه كان “أحد أهم أسباب وصول منتخب النشامى إلى المباراة النهائية” في البطولة.

ويضيف: “كما قدّم مستويات قوية في تصفيات كأس العالم 2026، حيث سجل 8 أهداف وصنع 7 خلال 14 مباراة”.

ويتميز يزن، بحسب قائمة الفيفا، “بالسرعة والتحركات الذكية داخل منطقة الجزاء وقدرته على إنهاء الهجمات، ما يجعله من أبرز المهاجمين الذين يستحقون المُتابعة في كأس العرب”.

Getty Images

ويرى مراقبون أنّ كأس العرب تُعدّ فرصة سانحة أمام المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، الذي يُقام بعد أشهر قليلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويشارك في هذه النسخة من بطولة كأس العرب 16 منتخباً، ويبلغ إجمالي الجوائز المقدّمة فيها نحو 36.5 مليون دولار.

وانطلقت بطولة كأس العرب أو “مونديال العرب” لأول مرة في عام 1963 من العاصمة اللبنانية بيروت، وفاز بها المنتخب التونسي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.