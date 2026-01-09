فيروز تودع ثالث أبنائها هلي بعد أشهر على رحيل زياد الرحباني

Reema Rahbany فيروز مع زياد وهلي الرحباني في إحدى كنائس لبنان في واحدة من الصور النادرة التي تنشرها ابنتها ريما على صفحة والدتها الرسمية

توفي هلي الرحباني، الابن الأصغر للسيدة فيروز، عن 68 عاماً، بعد مسار صحي شاق رافقه منذ سنواته الأولى. وبرحيله، تضاف صفحة أخرى من الحزن إلى سيرة عائلة أسهمت بعمق في تشكيل الذاكرة الثقافية والفنية العربية.

ويأتي هذا الغياب بعد أقل من ستة أشهر على وفاة شقيقه الأكبر، الفنان والمؤلف الموسيقي والمسرحي زياد الرحباني، في يوليو/تموز 2025، ليعيد إلى الواجهة سلسلة الخسارات التي واجهتها فيروز على مدى عقود، بدءاً برحيل زوجها عاصي الرحباني عام 1986، ثم ابنتها ليال عام 1988.

حياة خارج الضوء

Reema Rahbany ‏ريما، زياد، هلي، وليال بعدسة السيدة فيروز (31 كانون الأول 1987)

عاش هلي الرحباني بعيداً تماماً عن الوسطين الفني والإعلامي. فمنذ طفولته، عانى من إعاقة ذهنية وحركية جعلت حياته اليومية بحاجة إلى رعاية خاصة ومرافقة دائمة.

وعلى مدى سنوات عمره، اختارت فيروز أن تُبقيه خارج دائرة الشهرة، وأن تتولى بنفسها رعايته، في خيار عائلي ثابت عكس علاقة استثنائية جمعت أمّاً بابنها.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن حالته الصحية شهدت تراجعاً واضحاً خلال العامين الأخيرين، ما حال دون مرافقته لوالدته إلى الكنيسة كما اعتاد في السابق، وهو مشهد كان مألوفاً لدى المحيطين بها لسنوات.

ورغم ابتعاده عن المشهد الفني، ظلّ هلي حاضراً في السيرة الإنسانية لفيروز. وتردّد في الأوساط الثقافية والفنية أن أغنية “سلّم لي عليه” التي كتبها ولحنها زياد الرحباني وغنتها فيروز في ألبوم “مش كاين هيك تكون” كانت موجّهة له.

ولم يظهر هلي الرحباني إلى العلن إلا في مناسبات نادرة. ففي عام 2022، نشرت شقيقته ريما الرحباني صورة جمعته بوالدته، بدت فيها فيروز وهي ترافقه على كرسي متحرك. لاقت الصورة تفاعلاً واسعاً، وفتحت نافذة نادرة على جانب شخصي ظلّ بعيداً عن الإعلام، مسلّطة الضوء على حياة عائلية اختارت الخصوصية والصمت.

تفاصيل الجنازة

X نعوة هلي عاصي الرحباني التي تحدد تفاصيل الجنازة.

وأعلنت العائلة أن جنازة هلي الرحباني ستاقم يوم السبت 10 يناير/كانون الثاني 2026، في كنيسة رقاد السيدة – المحيدثة في بلدة بكفيا (المتن – جبل لبنان) على أن يوارى الثرى في مدافن العائلة في المنطقة نفسها.

وتأتي المراسم في إطار وداع هادئ، ينسجم مع حياة الراحل البعيدة عن الأضواء، ومع تقاليد عائلة الرحباني التي لطالما عبّرت عن أحزانها بالسكينة والخصوصية.

حزن يتردّد صداه

خيّم خبر وفاة هلي الرحباني على الوسطين الفني والثقافي، وأثار موجة واسعة من التعاطف والتضامن عبّرت عنها شخصيات رسمية وفنية وإعلامية في لبنان والعالم العربي.

ونعى وزير الإعلام اللبناني بول مرقص الراحل، قائلاً: “أتقدّم بأحرّ التعازي من السيدة فيروز برحيل نجلها هلي الرحباني، بعد أشهر على فقدان الموسيقار زياد الرحباني”.

وقال رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل: “نتقدّم من الأم الحزينة السيدة فيروز بأحرّ التعازي بوفاة نجلها هلي، ومن العائلة الرحبانية الكريمة. نشاركها هذا الحزن العميق، ونسأل الله أن يلهمها الصبر والقوة”.

وكتب المغني اللبناني زياد برجي: “نتقدّم بأحرّ التعازي إلى السيدة فيروز بوفاة ابنها هلي، نسأل الله أن يمنحها والعائلة الكريمة الصبر والسلوان”.

أما وزيرة الدفاع اللبنانية السابقة زينة عكر فقالت: “بعد أشهرٍ قليلة على وجعٍ لم يهدأ إثر رحيل زياد الرحباني، يطرق الحزن باب السيدة فيروز من جديد مع رحيل ابنها هلي الرحباني”.

وكتبت دانا الجمل: “أيقونتنا… جفّ قلمي وغصّت الكلمات. يا من رتّلتِ “أنا الأم الحزينة”، ها هو القدر اليوم يختبر صبرك”.

وقالت الإعلامية غابي لطيف: “عشنا معك أحلى أيام بلبنان وبكل الدنيا، حملناك بحقائبنا ودموعنا وقلوبنا. اليوم قلبنا معك ومع ريما والعائلة”.

أما المغنية لطيفة التونسية فكتبت: “أعجز عن التعبير عن إحساسي بالحزن بفقدانك يا هلي… ولتعزيتك أيتها الأم العظيمة الفنانة القدوة فيروز، ربنا يصبّرك ويصبّر ريما. وجع ما بعده وجع”.

وكتبت المغنية نجوى كرم: “ما فينا نقلّك غير يا أيتها الأم العظيمة، أنتِ مثال للعظمة. ألمك وحزنك عطيوكي مناصب أعظم بالسما”.

وقالت جيزيل الحاج: “خيبة هالأرض من خيبة فيروز. ودّعت من ستة شهور زياد، واليوم تودّع هلي. ما في أصعب على الأهل من موت أولادهم قبلهم… بالسلامة هلي، سلّم على زياد”.

وكتبت الصحفية فاطمة عبدالله نصاً مطوّلاً رأت فيه أن فيروز “تمشي مرة أخرى في درب تعرفه أكثر مما يجب”، معتبرة أن قسوة الرحيل على الأمهات لا تكمن في لحظة الموت وحدها، بل في الاستمرار وفي التفاصيل الصغيرة التي لا يراها أحد، مضيفة أن فيروز، رغم رمزيتها في الوعي العربي، تبقى في لحظة الفقد “أمّاً مثل جميع الأمهات، لا تنقذها الأغنيات ولا يحميها التاريخ”.

وقال الإعلامي نيشان: “ما أقساه قدراً أن تودّع أمّ ابنها الثاني. فيروز تودّع هلي. رحمه الله وصبّرها”.

وكتب عبد الشوبكي: “تودّع السيدة فيروز اليوم ابنها هلي، لتكون خسارتها الثالثة من أبنائها الأربعة بعد رحيل زياد الرحباني قبل ستة أشهر، وشقيقته ليال عام 1988”.

أما الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم، فاستعاد في تدوينة طويلة مشاهد شخصية من زياراته لمنزل فيروز، متحدثاً عن إصرارها على رعاية هلي بنفسها ورفضها، طوال حياتها، إرساله إلى أي مركز متخصص، قائلاً: “ابني لن يترك البيت. وأنا سأتولى رعايته بنفسي… كان بيتها بيته، وكانت هي، بكل خوفها وحنانها ووجودها، وطنه الأقرب”.

وكتبت جنى محمود: “رحل هلي… ابن فيروز، وذاكرة عاصي. أيّ قلب هذا الذي ما زال ينبض بعد كل هذا الفقد؟”.

وقال هيثم خوند: “من الشائع أن أغنية “سلّم لي عليه” كتبتها السيدة فيروز خصيصاً لهلي، وطلبت من زياد تلحينها عام 1999″.

برحيل هلي الرحباني، يُطوى فصل هادئ من سيرة عائلة عاشت الفن في العلن، والوجع في الداخل. فصلٌ يذكّر بأن خلف الأيقونات الكبرى، حكايات إنسانية صامتة، لا تقل عمقاً عن الأغنيات التي عبرت الزمن.

