عاجل: هيئة البث الإٍسرائيلية تقول إن قوات بحرية بدأت بالفعل السيطرة على “أسطول الصمود”

BBC

قالت هيئة البث الإٍسرائيلية إن قوات بحرية بدأت بالفعل السيطرة على أسطول الصمود العالمي.

وأشارت التقارير الواردة من بعض السفن التابعة للأسطول إلى اعتقال المشاركين على متن سفينتي ألما وسايرس، كما فقد الاتصال بغالبية السفن التابعة للأسطول.

وكان مشاركون في القافلة قد قالوا إن القوات الإسرائيلية تواصلت معهم وطالبتهم بتغيير مسارهم، بعد وقت قليل من رصد أكثر من 20 سفينة مجهولة الهوية على بعد أميال بحرية قليلة من الأسطول.

وقال الأسطول في بيان إن قوات إسرائيلية اعترضت السفن وبدأوا الصعود على متنها.

يأتي ذلك بعد لحظات من بيان للخارجية الإسرائيلية، اتهمت فيه أسطول الصمود الذي تصفه بأنه “أسطول حماس” بأن غرضه الوحيد هو الاستفزاز، بعد رفض إيصال المساعدات بطرق أخرى.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل وإيطاليا واليونان وبطريركية القدس عرضت على الأسطول وسيلةً لإيصال أي مساعدات قد يحتاجونها إلى غزة سلمياً، بينما رفض الأسطول العرض.

ووجه سلاح البحرية الإسرائيلي الأربعاء تعليمات لأسطول الصمود العالمي الذي يقل ناشطين ومساعدات الى قطاع غزة، بتغيير مساره لاقترابه من “منطقة قتال نشطة”، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان “تواصل سلاح البحرية الإسرائيلي مع أسطول “حماس-صمود وطلب منه تغيير مساره. وأبلغت إسرائيل الأسطول بأنه يقترب من منطقة قتال نشطة، وينتهك حصارا بحريا قانونيا”.

ونشر أسطول الصمود، الذي يضم أكثر من خمسة وأربعين قارباً، نحو خمسمائة برلماني ومحامٍ وناشط، بينهم الناشطة غريتا ثونبرغ، على صفحته على انستغرام مقطعا مصورا يظهر تلقي الناشط البرازيلي تياغو أفيلا اتصالا من القوات الإسرائيلية تطالب خلاله مجندة إسرائيلية المشاركين في القافلة بتغيير مسار السفن وأن أي محاولة للتوجه صوب غزة ستكون مخالفة وسيتم اعتراضها، وتعرض خلالها إيصال المساعدات عبر ما وصفتها بالقنوات الرسمية إلى غزة.

ويظهر المقطع أفيلا وهو يوضح للمجندة أن السفن تحمل على متنها مواد غذائية وطبية لغزة وأنهم يبحرون في مهمة إنسانية وأنهم يبحرون في مياه إقليمية وأنهم يتوجهون صوب سواحل فلسطينية لا إسرائيلية، ويقول إن إسرائيل تمنع إيصال المساعدات للقطاع الذي يعاني أهله من المجاعة ويشير إلى أن إسرائيل ليست في وضع يحق لها منع السفن التي تبحر في المياه الإقليمية من الإبحار صوب غزة..

وصرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، بأن نظيره الإسرائيلي أكد له أن القوات الإسرائيلية لن تستخدم العنف ضد من كانوا على متنه.

ودعت أكبر نقابة عمالية في إيطاليا إلى إضراب عام يوم الجمعة، احتجاجاً على معاملة أسطول الصمود.

كما خرجت احتجاجات في عدد من المدن الإيطالية في وقت متأخر من الأربعاء، بما في ذلك نابولي؛ حيث أوقف المتظاهرون حركة القطارات في المحطة الرئيسية.

