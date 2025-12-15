صاحب إيماءة "لا يمكنك رؤيتي" ... جون سينا يعتزل المصارعة بعد مسيرة استمرت أكثر من 20 عاماً

BBC

خاض الممثل والمصارع الأمريكي جون سينا النزال الأخير من بطولة اعتزاله المكونة من 16 نزالاً في واشنطن ليلة السبت، منهيا بذلك مسيرة مهنية لامعة امتدت لأكثر من 20 عاماً، أصبح خلالها أحد أكبر نجوم المصارعة وأكثرهم شهرة.

وكان سينا، البالغ من العمر 48 عاماً، قد أعلن خبر اعتزاله في يوليو/ تمور 2024، مصرحاً لجمهوره آنذاك أن “جسده يؤلمه” و”يتمنى بشدة إنهاء هذه المرحلة”.

وحظي سينا بتصفيق حار من الجمهور في نهاية نزال السبت، ليغادر الحلبة للمرة الأخيرة وسط هتافات وتصفيق مدو.

ويأتي هذا النزال الأخير ضمن بطولة أطلق عليها “الآن هو الوقت الأخير”، ويتنافس فيها 16 من عمالقة المصارعة لمواجهة جون سينا في نزاله الأخير قبل اعتزاله.

وقد أقيم النزال في واشنطن العاصمة، ليُسدل الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات، جعلت من المصارع الأمريكي أحد ألمع نجوم المصارعة وأكثرهم ربحاً.

وداع البطل

أعلن سينا لأول مرة عن نيته اعتزال المنافسة داخل الحلبة في 6 يوليو/ تموز 2024 خلال عرض مباشر نظمته شركة المصارعة العالمية الترفيهية WWE أطلق عليه إسم المال في البنك “موني إن ذا بانك”، كاشفاً ما كان يشك فيه العديد من المعجبين سراً، وهو أن جسده كان يرسل إشارات قوية بأن الوقت قد حان لطي صفحة حافلة من المصارعة النشطة.

خضع جون سينا خلال مسيرته لعدة عمليات جراحية، بما في ذلك في رقبته وصدره وعضلة ذراعه، وصرح في مقابلات أن “جسده يؤلمه” و”يتمنى بشدّة إنهاء مسيرته بعد سنوات من المعارك التي لا تنتهي في حلبة المصارعة”.

وفي الفترة التي تلت الإعلان، انطلق سينا في جولة وداعية طوال عام 2025، بلغت ذروتها بمباراته الأخيرة في عرض شركة المصارعة العالمية الترفيهية الرئيسي ليلة السبت في واشنطن العاصمة. هناك، وبعد واحدة من أكثر الليالي المؤثرة في تاريخ الاتحاد، استسلم جون لمنافسه غونتر قبل أن يحيي الجماهير بتحية وداع مدوية من زملائه. ثم ترك سينا رمزياً حذاء المصارعة وأساور المعصم في الحلبة، وهي لفتة تقليدية في عالم المصارعة تُشير إلى اعتزاله.

وعلى الرغم من ابتعاده عن المنافسة، إلا أن سينا أعلن فوراً أن قصته مع شركة المصارعة العالمية الترفيهية لم تنتهِ بعد. ففي الأسابيع التي سبقت مباراته الوداعية، كشف جون سينا عن توقيعه عقداً لمدة خمس سنوات ليكون سفيراً للشركة، وهو دورٌ سيُعزز نفوذه وعلاقته بالشركة حتى عام 2030.

وفي مقابلات صحفية، أوضح سينا أنه على الرغم من انتهاء مسيرته الاحترافية في المصارعة، فإنه يعتزم استخدام خبرته ومنصته لدعم نمو المصارعة، وتوجيه المواهب الصاعدة، ومساعدة شركة المصارعة العالمية الترفيهية على الوصول إلى جماهير جديدة حول العالم.

من مدينة أمريكية صغيرة إلى العالمية

وُلد جون سينا ( جون فيليكس أنتوني سينا ) في 23 أبريل/ نيسان 1977 في مدينة ويست نيوبري، بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وهو الابن الثاني من بين خمسة أبناء لوالديه جون سينا الأب وكارول سينا.

ونشأ في كنف عائلة متماسكة من الطبقة العاملة، وكان لديه شغف مبكر بالرياضة ورفع الأثقال، وهو شغف شكّل مسيرته المهنية لاحقاً.

Getty Images إيماءة جون سينا ​​المميزة “لا يمكنك رؤيتي”

برع جون في الرياضة خلال شبابه، والتحق بكلية سبرينغفيلد في ماساتشوستس لصقل موهبته، فدرس علم وظائف الأعضاء في مجال الرياضة، وأصبح لاعباً متميزاً في خط الهجوم لفريق كرة القدم الأمريكية بالجامعة، ضمن فريق القسم الثالث. وكان تفانيه وبراعته البدنية واضحين منذ ذلك الحين، ولم يمضِ وقت طويل حتى تجاوز حدود الرياضة في بلدته الصغيرة إلى العالمية.

بعد التخرج، اتخذ سينا خطوة جريئة، انتقل إلى كاليفورنيا سعياً وراء مهنة في كمال الأجسام، ولاحقاً في المصارعة المحترفة. وخلال هذه الفترة المبكرة من الكفاح وبناء الثقة بالنفس، عاش سينا على أعمال متفرقة بينما كان يتدرب بكثافة ويتعلم أساسيات الرياضة التي كان يُحبها.

تزوج جون سينا من شاي شاريات زاده، ووصف لقاءهما بأنه “صدفة سعيدة”. وقد عقد قرانهما عام 2020. وكان سينا سابقاً على علاقة عاطفية مع نجمة اتحاد المصارعة الترفيهية WWE نيكي بيلا، وقد ظهرت علاقتهما في برامج تلفزيونية كثيرة لكن علاقتهما انتهت بالانفصال.

الظهور الأول

بدأت رحلة جون سينا في عالم المصارعة المحترفة عام 1999، عندما تدرب مع اتحاد المصارعة المحترفة Ultimate Pro Wrestling (UPW) وحصل على أول بطولة له بفوزه باللقب للوزن الثقيل. وقد لفت نجاحه في الساحة الأنظار، ليوقّع في عام 2001 عقداً مع شركة المصارعة العالمية الترفيهية وبدأ العمل في قسم التطوير التابع لها آنذاك، في اتحاد أوهايو فالي للمصارعة (OVW).

وكان أول ظهور لسينا في العروض الرئيسية على سماكداون في يونيو/ حزيران 2002. وفي البداية، كان يؤدي كمصارع مكافح ليجد مكانه، لكن كل شيء تغير مع ظهوره في شخصيته البديلة الجذابة، دكتور ثوغانوميكس. وعلى مدى السنوات القليلة التالية، امتزجت أغاني الراب الارتجالية التي يؤديها سينا وثقته بنفسه مع روح التحدي والعزيمة التي يتمتع بها، مما أكسبه سريعاً إعجاب الجماهير وساهم في ترسيخ شخصيته.

مسيرة المصارعة

BBC جون سينا وزوجته شاي شاريات زاده

خلال مسيرة امتدت لأكثر من عقدين منذ ظهوره الأول، أصبح سينا أحد أكثر المصارعين تتويجاً في المصارعة الترفيهية، فقد حصل على لقب بطل العالم 17 مرة، وهو رقم قياسي يضعه في قمة تاريخ ألقاب الاتحاد، كما كانت له مشاركات رئيسية متعددة في بطولة ريسلمانيا، الحدث الأبرز في البطولات التي تنظمها شركة المصارعة العالمية الترفيهية.

ولم يقتصر نجاح سينا على نتائج المباريات فحسب، بل امتد ليشمل التسويق. فقد تصدّرت منتجاته باستمرار قوائم مبيعات الاتحاد، وكان ظهوره على شاشة التلفزيون عنصراً أساسياً في نسب المشاهدة خلال ذروة مسيرته. ويعزو محللو الصناعة الفضل إلى سينا في المساعدة على استقرار نسب مشاهدة شركة المصارعة العالمية الترفيهية WWE خلال مرحلة انتقالية للشركة.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجّهت أحيانا لأسلوبه داخل الحلبة من قِبل بعض المعجبين – وهي وجهة نظر ظهرت في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية عندما تحوّلت بطولات وبرامج الشركة من محتوى تلفزيوني مباشر ملئ بالدم واللغة البذيئة إلى تصنيف TV-PG مناسب للعائلة لجذب جمهور أوسع، مما أدى إلى تقليل العنف، وقصص منقحة، وشخصيات كرتونية أكثر، إلا أن تأثير سينا استمر بفضل علاقته الوثيقة بالجماهير، وأخلاقيات عمله، وقدرته على حمل اسم العلامة التجارية على عاتقه.

سينا الممثل والفنان

قبل وقت طويل من إعلان اعتزاله، كان سينا قد بنى بالفعل مسيرة تمثيلية قوية. بدأ مسيرته التمثيلية في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، وواصل توسيع حضوره بثبات على الشاشتين الكبيرة والصغيرة.

ومن أبرز أعماله أدوار في أفلام ضخمة مثل “فرقة الانتحار” وسلسلة أفلام “السرعة والغضب”، بالإضافة إلى أعمال كوميدية وحركية مثل “صانع السلام”. وقد أدى مزجه بين الحضور البدني والحس الفكاهي إلى شهرة واسعة تتجاوز جمهور المصارعة، ما ساعد سينا على الانتقال من شخصية رياضية إلى فنان جماهيري.

وتنوعت مشاركاته التلفزيونية بين الدراما والحركة، وصولاً إلى أفلام الرسوم المتحركة والأدوار العائلية، ما ساهم في ترسيخ صورته كنجم متعدد المواهب.

جون سينا “القائد الحقيقي” والإنسان

أثنى نجوم شباب في عالم المصارعة على سينا واصفين إياه بـ”القائد الحقيقي” الذي كان وراء الكواليس، والذي ساهم في خلق بيئة احترافية ومحترمة.

وأشار أبطال وزملاء – من سي إم بانك إلى كودي رودز – خلال تكريمه في مباراته الأخيرة، إلى الاحترام الذي حظي به سينا والذي تجاوز حدود المنافسة، إلى القدوة والسفير لما يمكن أن تمثله رياضة المصارعة.

وشارك معجبون من مختلف الأجيال ذكريات مؤثرة، حيث عبّر الكثيرون عن شعورهم بأن سينا كان حاضراً دائماً في حياتهم، شخصا جسّد الصمود والإيجابية والترفيه على مدار سنوات من البرامج الأسبوعية.

ولم يقف جون عند المصارعة والفن بل تخطى ذلك ليحطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لشخص مشهور يحقق أكبر عدد من الأمنيات لمعجبية ومحبيه من خلال مؤسسة “تحقيق الأمنيات”، حيث حقق أكثر من 650 أمنية لأطفال يعانون من أمراض خطيرة، وهو التزام وصفه بأنه “أروع شيء” وسمة مميزة لشخصيته. وقد ساهم هذا العمل الإنساني في ترسيخ صورته العامة كبطل داخل الحلبة وخارجها.

كما أصبح متحدثاً رسمياً لعلامات تجارية كبرى، وتبنى مبادرات مثل حملات التوعية بسرطان الجلد، مستخدماً منصته لنشر رسائل الصحة والسلامة لملايين المتابعين.

وبالنسبة للجماهير حول العالم، سيخلّد إرث سينا ليس فقط في البطولات التي فاز بها، بل في العلاقات القيّمة التي بناها والقدوة التي ضربها في المثابرة والاحترافية والإخلاص.

