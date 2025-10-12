شاركت في “العراب” وتألقـت في أفلام وودي آلن .. نجوم هوليوود يودّعون ديان كيتون

Getty Images

توفيت الممثلة الشهيرة ديان كيتون، الحائزة على جائزة الأوسكار، عن عمر ناهز 79 عاماً.

كيتون، المولودة في مدينة لوس أنجلوس، لمع نجمها في سبعينيات القرن الماضي من خلال تجسيدها شخصية كاي آدامز كورليوني، زوجة مايكل كورليوني نجل زعيم المافيا، في سلسلة أفلام “العرّاب” (The Godfather).

واشتهرت أيضاً بأدوارها في أفلام “نادي الزوجات الأوائل” (The First Wives Club) و”آني هول” (Annie Hall)، وهو الدور الذي نالت عنه جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عام 1978.

ونالت كيتون عن فيلم “آني هول” (Annie Hall) أيضاً جائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي، وجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا) لأفضل ممثلة في دور رئيسي.

على مدى أكثر من خمسة عقود، شاركت كيتون في عشرات الأفلام الأخرى، من بينها “عائلة ستون” (The Family Stone) و”لأنني قلت ذلك” (Because I Said So) و”هكذا تستمر الحياة” (And So It Goes)، إلى جانب عدد من أفلام وودي آلن مثل “اعزفها ثانية يا سام” (Play It Again, Sam) و”النائم” (Sleeper) و”الحب والموت” (Love and Death) و”مانهاتن” (Manhattan).

وقد بدأت كيتون مسيرتها السينمائية عام 1970 في الفيلم الرومانسي الكوميدي “العشاق وغرباء آخرون” (Lovers and Other Strangers)، بينما كان آخر أعمالها فيلم الكوميديا “المخيم الصيفي” (Summer Camp) عام 2024، الذي شاركت في بطولته إلى جانب يوجين ليفي وكاثي بيتس.

كما خاضت كيتون تجربة الإخراج، فأنجزت عدة أفلام، كان أولها الفيلم الوثائقي “السماء” (Heaven) عام 1987، الذي تناول معتقدات الناس حول الحياة بعد الموت. أما فيلمها “أبطال منفلتون” (Unstrung Heroes) عام 1995 — وهو دراما كوميدية من بطولة آندي ماكدويل وجون تورتورو ومايكل ريتشاردز — فقد اختير للعرض ضمن قسم خاص في مهرجان كان السينمائي، يسلّط الضوء على الأعمال المتميزة للمخرجين الصاعدين.

وفي عام 2000، أخرجت كيتون فيلم “إغلاق الخط” (Hanging Up)، وهو عمل درامي كوميدي شاركت في بطولته إلى جانب ميغ رايان وليزا كودرو.

وكانت كيتون معروفة، في أدوارها السينمائية كما في حياتها الشخصية، بأسلوبها المميز في الأزياء، الذي غالباً ما جمع بين الملابس الرجالية والقبعة عريضة الحواف.

Getty Images بطلات فيلم “نادي الزوجات الأوائل”: غولدي هون، ديان كيتون وبيت ميدلر

أعاد ستيف مارتن، الذي شارك كيتون بطولة فيلم “أبو العروس” إلى جانب مارتن شورت، نشر جزء من مقابلة قديمة جمعت أبطال الفيلم، حيث يسأل شورت: من الأجمل، أنا أم ستيف مارتن؟” وردّت كيتون قائلة :”أقصد، أنتما كلاكما أحمقان.”وقال مارتن: “لا أعرف من نشر هذا أولاً، لكنه يلخص علاقتنا الرائعة مع ديان.”

كما نعى الممثل بن ستيلر كيتون على منصة أكس، وكتب:

“ديان كيتون. واحدة من أعظم ممثلي السينما على الإطلاق. أيقونة في الأسلوب والفكاهة والكوميديا. بارعة. يا لها من شخصية.”

وقد رُشحت كيتون لثلاث جوائز أوسكار إضافية — جميعها في فئة أفضل ممثلة — عن أعمالها في أفلام “شيء يجب أن يحدث” (Something’s Gotta Give) و”غرفة مارفن” (Marvin’s Room) و”ريدز” (Reds).

Getty Images شاركت كيتون في سلسلة اعمال العراب

لم تتزوج كيتون قط، ولديها طفلان بالتبني — ابنة تُدعى ديكستر وابن يُدعى دوك.

وفي سيرتها الذاتية عام 2011، التي حملت عنوان “ثم مرة أخرى” (Then Again)، كتبت كيتون:

“لقد أعدت التفكير في نصيبي من السعادة، وهذه هي النتيجة. أشعر بالرضا التام كلما شعر أحبائي بالسعادة تجاه أي شيء، صغير كان أم كبير، تافه أم مهم، مهما كان.”

“أنا فقط لا أعتقد أن أحداً يمكن أن يملك نفس المشاعر الرائعة والمكثفة والجاذبة التي أشعر بها تجاه عائلتي هذه.”

