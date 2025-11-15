ترامب يقول إنه سيتخذ إجراءً قانونياً ضد بي بي سي بسبب تعديل فيديو مرتبط به

Reuters

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتخذ إجراءً قانونياً ضد بي بي سي الأسبوع المقبل، بسبب الطريقة التي تم بها تعديل خطابه في برنامج بانوراما، وذلك بعد أن اعتذرت بي بي سي لكنها رفضت تعويضه.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة “إير فورس وان” مساء الجمعة، قال ترامب: “سنقاضيهم بمبلغ يتراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار، على الأرجح الأسبوع المقبل”.

وقالت بي بي سي الجمعة إن تعديل خطاب 6 يناير/ كانون ثاني 2021 قد أعطى عن غير قصد “انطباعاً خاطئاً بأن الرئيس ترامب وجه دعوة مباشرة إلى القيام بأعمال عنف”.

وقد اعتذرت بي بي سي لكنها أكدت أنها لن تدفع أي تعويض مالي.

وأضاف ترامب أنه سيناقش الأمر مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان محامو ترامب قد هددوا في وقت سابق من هذا الأسبوع بمقاضاة بي بي سي، بمبلغ مليار دولار كتعويضات ما لم تصدر الهيئة تراجعاً رسمياً، وتقدم اعتذاراً، وتدفع له تعويضاً.

وأعطى محامو ترامب بي بي سي مهلة حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة 14 نوفمبر/ تشرين ثاني للرد، وهو ما قامت به الهيئة بالفعل.

وقد أدت هذه الأزمة إلى استقالة المدير العام لبي بي سي تيم ديفي ورئيسة الأخبار ديبرا تورنيس يوم الأحد.

وأظهرت عمليات البحث في قواعد بيانات السجلات القضائية العامة في وقت سابق أنه لم يتم رفع أي دعوى قضائية حتى الآن.

كما أن المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولاية في فلوريدا، حيث يُرجَّح أن تُرفع القضية، مغلقة حالياً لعطلة نهاية الأسبوع.

وأظهرت عمليات البحث في قواعد بيانات سجلات المحكمة العامة في وقت سابق عدم رفع أي دعوى قانونية حتى الآن.

EPA

المحاكم الفدرالية ومحاكم الولاية في فلوريدا – حيث يُرجّح أن تُرفَع أيّ دعوى – مغلقة الآن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي مقابلة بُثّت على قناة جي بي نيوز يوم السبت، وسُجّلت قبل أن يؤكّد ترامب عزمه اتخاذ إجراءات قانونية، قال الرئيس الأميركي:

“لقد كنت في هذا المجال منذ وقت طويل، ولم أرَ شيئاً كهذا من قبل. هذا… هذا الأكثر فجاجة. أعتقد أنه أسوأ حتى من قضية كامالا مع شبكة سي بي إس وبرنامج سيكستي مينِتس”.

وفي يوليو/ تموز من هذا العام، وافقت شركة باراماونت غلوبال الإعلامية الأميركية على دفع 16 مليون دولار لتسوية نزاع قانوني مع ترامب بشأن مقابلة بثّتها شبكة سي بي إس مع نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس.

وأضاف ترامب: “أعتقد أنّ عليّ التزاماً بالقيام بذلك. إن لم تفعل ذلك، فلن تمنع تكراره مع آخرين”.

وجاء اعتذار البي بي سي بعد ساعات من كشف ديلي تليغراف عن مقطع ثانٍ معدَّل بطريقة مشابهة، كان قد بُثّ في برنامج نيوزنايت عام 2022.

وفي قسم “التصحيحات والتوضيحات”، الذي نُشر مساء الخميس، قالت البي بي سي إن برنامج بانوراما خضع للمراجعة بعد انتقادات وُجّهت لطريقة تحرير خطاب ترامب.

وجاء في البيان:

“نُقرّ بأن عملية المونتاج لدينا قد خلقت – دون قصد – انطباعاً بأننا نعرض مقطعاً متصلاً واحداً من الخطاب، بدلاً من مقتطفات من أجزاء مختلفة منه، وأن ذلك أعطى إيحاءً خاطئاً بأن الرئيس ترامب دعا بشكل مباشر إلى عمل عنيف”.

وقال متحدث باسم البي بي سي يوم الخميس إن محامي الهيئة وجّهوا رسالة إلى الفريق القانوني للرئيس ترامب رداً على رسالة تلقّوها الأحد.

وأضاف المتحدث:

“رئيس مجلس إدارة بي بي سي، سمير شاه بعث كذلك رسالة شخصية إلى البيت الأبيض أوضح فيها للرئيس ترامب أنّه والمؤسسة يعبّران عن أسفهما لطريقة تحرير خطابه في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، الذي ظهر في البرنامج”.

وتابع: “مع أنّ البي بي سي تأسف بصدق لطريقة مونتاج المقطع، فإننا نختلف تماماً مع الادعاء بوجود أساس لحالة تشهير”.

وحددت البي بي سي في رسالتها إلى الفريق القانوني لترامب خمسة أسباب رئيسية لعدم وجود قضية تستوجب الردّ القانوني، وجاءت كالتالي:

أن البي بي سي لم تكن تمتلك حقوق بث حلقة بانوراما داخل الولايات المتحدة، ولم توزّعها هناك. وعندما كانت الحلقة متاحة عبر بي بي سي آي بلاير، كانت المشاهدة محصورة داخل المملكة المتحدة فقط. أن الوثائقي لم يُلحق ضرراً بترامب، إذ أُعيد انتخابه بعده بفترة قصيرة. أن المقطع لم يكن مصمّماَ للتضليل، بل لتقصير خطاب طويل، دون أي سوء نية. أن المقطع لم يكن مقصوداً عرضه بمعزل عن سياقه، بل كان جزءاً مدته 12 ثانية ضمن برنامج مدته ساعة كاملة تضمّن كذلك أصواتاً مؤيّدة لترامب. أن إبداء الرأي في شأن عام وفي خطاب سياسي يُعدّ محمياً بدرجة كبيرة بموجب قوانين التشهير في الولايات المتحدة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.