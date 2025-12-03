“بلادهم غير صالحة للعيش لسبب”، لماذا هاجم ترامب المهاجرين الصوماليين في بلاده؟

Getty Images أصدرت إدارة ترامب توجيهات لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) باستهداف المهاجرين الصوماليين غير المسجلين في مدينتي توين سيتيز

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يريد المهاجرين الصوماليين في الولايات المتحدة. وقال في تصريح للصحفيين إن عليهم “العودة من حيث أتوا”، مضيفاً “بلادهم غير صالحة للعيش لسبب”.

وكان ترامب قد قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء “لا أريدهم في بلدنا، سأكون صريحاً معكم”. وأضاف أن الولايات المتحدة “سائرة في الطريق الخطأ إذا استمرينا في إدخال القمامة إلى بلادنا”.

وتأتي تعليقاته المهينة في الوقت الذي أفادت فيه تقارير بأن السلطات تخطط لعملية تستهدف الجالية الصومالية الكبيرة في ولاية مينيسوتا، وبالأخص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل.

من جهتهم أدان مسؤولو الولاية هذه الخطة، مجادلين بأنها قد تطال بشكل غير عادل المواطنين الأمريكيين الذين تعود اصولهم إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

تُعد مينيابوليس وسانت بول، المعروفتان معاً باسم “المدينتين التوأم”، موطناً لإحدى أكبر الجاليات الصومالية في العالم، والأكبر في الولايات المتحدة.

وفي تصريحاته يوم الثلاثاء، التي جاءت في ختام اجتماع وزاري متلفز استمر لساعات، قال ترامب “لا أريدهم في بلدنا. سأكون صريحاً معكم”. وأضاف: “سيقول أحدهم: “أوه، هذا ليس تصرفاً سياسياً صحيحاً “. “لا يهمني. لا أريدهم في بلدنا”.

وقال ترامب “في الصومال، وهي بالكاد دولة، كما تعلمون، ليس لديهم أي شيء. إنهم يتجولون ويقتلون بعضهم البعض. لا يوجد هيكل تنظيمي”.

ثم انتقل إلى انتقاد النائبة الديمقراطية إلهان عمر، أول أمريكية من أصل صومالي تُنتخب لعضوية الكونغرس، والتي اصطدم معها مراراً وتكراراً.

وقال ترامب “أراقبها دائماً”، مضيفا أنها “تكره الجميع. وأعتقد أنها شخص غير كفء”.

وفي ردها على تصريحات ترامب، قالت إلهان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “هوسُه بي أمر مريب. آمل أن يحصل على المساعدة التي يحتاجها بشدة”.

Reuters انتقد ترامب إلهان عمر، النائبة الأمريكية من أصل صومالي والتي تمثل منطقة مينيسوتا في الكونغرس.

وفي سياق متصل، أصدرت إدارة ترامب توجيهات لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية باستهداف المهاجرين الصوماليين غير المسجلين في مدينتي توين سيتيز، وذلك وفقاً لما ذكره مصدرٌ مطلع على الخطة لشبكة سي بي إس نيوز، الشريك الأمريكي لبي بي سي في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أنه من المتوقع استهداف مئات الأشخاص عند بدء العملية هذا الأسبوع. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر خبر العملية.

وامتنعت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، المشرفة على هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، عن التعليق على العمليات المخطط لها، ونفت استهداف أي شخص على أساس عرقي.

وقالت مساعدة الوزير تريشيا ماكلولين: “تطبق هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك قوانين الدولة يومياً في جميع أنحاء البلاد”.

وأضافت “ما يجعل شخصاً ما هدفا لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ليس عرقه أو أصله العرقي، بل وجوده في البلاد بشكل غير قانوني”.

وفي مؤتمر صحفي، قال عمدة مينيابوليس، جاكوب فراي، إن أي عملية من قِبل هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك “تعني انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة”.

ووفقاً لقادة محليين، يعيش هناك حوالي 80 ألف شخص من أصل صومالي في الولاية، وغالبيتهم العظمى مواطنون أمريكيون.

Reuters أدان عمدة مدينة مينيابوليس، جاكوب فراي، أي عملية من قِبل هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، واصفا إياها بأنها “تعني انتهاكا للإجراءات القانونية الواجبة”

وشدّدت إدارة ترامب إجراءاتها الصارمة على الهجرة في أعقاب إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل سارة بيكستروم، 20 عاما، وإصابة أندرو وولف، 24 عاما، بجروح خطيرة.

وقد ألقت الشرطة القبض على المشتبه به، والذي تعود أصوله إلى أفغانستان، ووُجهت له تهمة القتل.

وفي الأسبوع الماضي، صرّح ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يخطط لإنهاء برنامج “الحماية المؤقتة” – وهو برنامج للمهاجرين من الدول التي تمر بأزمات – للمقيمين الصوماليين في مينيسوتا. وسيتأثر بضع مئات من المهاجرين بهذا الأمر.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم ، قد أشارت يوم الثلاثاء إلى أن وكالتها ستستهدف احتيال التأشيرات في مينيسوتا.

وتُعد الصومال واحدة من أفقر دول العالم، وقد غادرها العديد من المهاجرين الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة في التسعينيات خلال الحرب الأهلية التي استمرت عقودا في البلاد.

وأدان القادة المحليون في مينيسوتا خطة إدارة ترامب المُعلنة.

وقالت عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا، زينب محمد، في تغريده لها على منصة إكس “عندما يتعامل موظفو دائرة الهجرة والجمارك مع الصوماليين هنا، سيجدون ما نردده ونقوله لسنوات: جميعنا تقريباً مواطنون أمريكيون”.

وقال حاكم مينيسوتا الديمقراطي، تيم والز، الذي كان مرشحاً كنائب لكامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والذي دخل في سجال حاد مع الرئيس ترامب في الأيام الأخيرة “نرحب بالدعم في التحقيق في الجرائم وملاحقتها قضائياً. لكن القيام بحملة دعائية وعلاقات عامة واستهداف المهاجرين عشوائيا ليس حلا حقيقيا للمشكلة”.

