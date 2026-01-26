الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة، والفضة تسجل 100 دولار لأول مرة في تاريخهما

Hiba Kola/Reuters

حقّق سعر الذهب مستوى قياسياً الأحد مع تجاوز الأونصة عتبة الخمسة آلاف دولار، وسط تصاعد حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبلغ سعر الذهب 5,026 دولاراً للأونصة في التداولات، فيما كان سعر الفضة قد وصل إلى 100 دولار يوم الجمعة للمرة الأولى في تاريخه.

وفي حين أن الاضطرابات المتعلقة بطموحات ترامب بشأن غرينلاند والاحتياطي الفدرالي كانت أحدث أشكال الدعم للذهب، إلا أن المعدن الأصفر حقّق على مدى عامين أعلى مستويات له على الإطلاق بفضل عوامل تراوح بين ضعف الدولار وقوة الطلب من البنوك المركزية، وارتفاع التضخم.

وتجاوز سعر أونصة الذهب حاجز الألفي دولار في يناير/كانون الثاني 2024.

أما سعر أونصة الفضة فقد بلغ 100 دولار لأول مرة الجمعة، على خلفية تعزيز المعدن مكانته كملاذ آمن وسط ضبابية تثيرها سياسات الرئيس الأمريكي.

وسجّلت أونصة الفضة التي تضاعف سعرها خلال ثلاثة أشهر ونصف، مستوى قياسياً عند 100,29 دولار، في تطوّر مدفوع أيضاً بازدياد الطلب على المعدن المستخدم في الألواح الشمسية، والإلكترونيات، وكذلك في صناعة الحلي.

في الموازاة، ارتفع سعر أونصة الذهب ليناهز خمسة آلاف دولار، وسط إقبال المستثمرين بشكل متزايد على المعدن المفضل في زمن الاضطرابات الاقتصادية.

وقال كبير محلّلي الأسواق في شركة “تريد نيشن” ديفيد موريسون لوكالة الأنباء الفرنسية إن “أداء الفضة يتفوّق على نحو استثنائي حتى على أداء الذهب”.

ويشهد العالم شحاً على مستوى إمدادات الفضة، وسط تهافت المستثمرين لاقتناء المعدن من أجل استخدامه في مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وكان المعدن قد بلغ في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول مستوى قياسياً عند 50 دولاراً للأونصة، كان الأعلى منذ العام 1980.

