فادي حداد: «تيك توك» أحْدث أزمة في عالم الفيديو كليب

فادي حداد

شهدت الأغنية المصوَّرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية تراجعاً كبيراً ولأسباب مختلفة، بينها هيمنة «تيك توك» على كل التطبيقات الأخرى، ما أتاح الفرصة أمام المتلقي لنشر الفيديو الخاص به على الأغنية المفضّلة لديه.

المُخْرِج اللبناني فادي حداد أقرّ بوجود أزمة يعيشها الفيديو كليب كما تحدث عن المخطط الذي سيعتمده خلال المرحلة المقبلة لمساعدة هذا المجال الفني لاستعادة مكانته السابقة.

• من المعروف أنك من أكثر المُخْرِجين تركيزاً على إخراج الفيديو كليب، ولكن هناك مَن يعتبر أن الفيديو كليب ولى زمنُه إلى غير رجعة بعد تَراجُع المجال الغنائي في العالم العربي بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص؟

– لا شك في أن أزمة «كورونا» انعكست سلباً على الفنانين الذين تَراجَعَ عدد حفلاتهم. وفي لبنان تحديداً، كان لأزمة المصارف تأثيرها السلبي على إنتاج الفيديو كليبات لأن الفنانين خسروا ودائعهم، كما حصل مع سائر المودعين اللبنانيين، وتوقّفوا عن إنتاج الأغنيات المصوَّرة.

أما بالنسبة لشركات الإنتاج، فلم يعد هناك سوى «باك ستيج» و«روتانا» اللتان تقومان بإنتاج أعمال بعض الفنانين، لكنني أظن أن هذه الأزمة لن تطول، بل هي موقتة ولن يستمرّ الوضع على ما هو اليوم، بل سيعود أقوى مما كان عليه سابقاً.

إلى ذلك، فإن «السوشيال ميديا» لعبت دورَها في تَفاقُم هذه الأزمة، خصوصاً «تيك توك» حيث يتم استخدام المَشاهد الخاصة على الأغنيات.

• وعربياً؟

– مجال الفيديو كليب تراجع أيضاً، ولكن ليس كما حصل في لبنان وسورية، لأنهما تأثّرا أكثر من غيرهما بسبب الأزمة الاقتصادية. الفيديو كليب يعيش حالياً حالة مَرَضية ولكنه لن يموت ونحاول أن نؤمن له الدواء والعلاج كي يعود إلى عافيته ويستعيد صحته السابقة.

• ما نوع الدواء الذي ستُداوون به الأغنية المصوَّرة كي تستعيد عافيتَها بما أن «تيك توك» في حالة تَصاعُد وفي أوج تألّقه ونجاحه؟

– هناك جزء من الناس يقبلون بالذلّ على «تيك توك» ويقومون بأشياء لا يمكن أن يتقبلها المنطق. هم يبالغون بكل شيء، بالحركات والتصرفات والتحديات.

• هل تقصد الفنانين؟

– بل عموم الناس. أما الفنانون، فوصل الأمر عند البعض منهم إلى تقديم مَشاهد مُخيفة على «تيك توك».

• ماذا تقصد بالمَشاهد المُخيفة؟

– هم يقومون ببعض الحركات التي لا تليق بصورتهم ومكانتهم ومسيرتهم الفنية.

وأنا لا أقصد كل الفنانين، بل البعض منهم. ما نشاهده على «تيك توك» من قبل هؤلاء «بهدلة» بهدف تحقيق نسب مشاهدة وليس أكثر، مع أن البعض يستخدم هذا التطبيق بطريقة صحيحة.

وهناك مرَض مُنْتَشِر بين بعض الفنانين وبين عامة الناس اسمه تحقيق أرقام عالية من المُشاهدات.

• وما العلاج الذي سيُستخدَم كي يسترجع الفيديو كليب صحته؟

– العلاج يقوم على تقديم مستوى عالٍ جداً يثير اهتمام الناس ويتحدثون عنه بشكل إيجابي.

وهذا ما أسعى للتركيز عليه في المرحلة الحالية.

أخطط لإحداث خضة في عالم الفيديو كليب على مستوى الفكرة كي تستعيد الأغنية المُصَوَّرة مكانتَها وأمْجادَها.

ولا شك في أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وقتاً أكبر وجهداً أكثر.

قبل ثلاثة أعوام، كان الفيديو كليب حديث البلد و«يكسر الدنيا» في اليوم التالي الذي يلي طرحه، أما اليوم فيقال «هل شاهدتَ (تيك توك) وهل شاهدتَ كم أن الأغنية جميلة».

«تيك توك» اكتسح وسيطر على كل التطبيقات الأخرى.

• وهل ستتمكنون من مواجهة «تيك توك»؟

– بل سننضمّ إليه ونقدّم أعمالنا عبره لأنه لا يمكن أن نحرم الناس منه.

هي ليست مواجهة، بل سنقوم بكل ما هو مطلوب كي نقدم أعمالاً مصوّرة بمستوى عالٍ جداً.

• وهل أخذ «تيك توك» مكان التلفزيون و«إنستغرام» و«يوتيوب»؟

– بل هو أخذ فئة كاملة من الجمهور الذي ينتمي إلى الفئة العمرية الشابة.

ونحن نسعى إلى تقديم محتوى يتناسب مع هذه الفئة العمرية. وما يحصل فنياً بسبب «تيك توك» عالميّ ولا ينحصر ببلد معين.

• ما عدد الفيديو كليبات التي صوّرتَها هذه السنة؟

– لا شك أن سوق الفيديو كليب تَراجَعَ كثيراً، ولكنني لم أتراجع أبداً وفق هذا المقياس و«يكثّر خير الله مازلتُ أعمل».

• وكيف تقارن بين عدد الأعمال التي صوّرتَها هذه السنة وبين التي صوّرتْها قبل الأعوام الثلاثة الماضية؟

– الأعمال التي صوّرتُها هذه السنة كان عددها أكبر من الأغنيات المصوَّرة التي قمتُ بإخراجها العام الماضي. كلما تخلصنا من «كورونا» تَحَسَّنَ الوضع أكثر. نحن في طريقنا إلى الشفاء.

• وما مواصفات الفيديو كليب الذي سيُقدم عبر «تيك توك»؟

– يجب أن تكون الفكرة جميلة جداً والمَشاهد رائعة إلى حد تقليدها أو استعمال مَشاهد مُشابِهة لها. لديّ أفكاري الخاصة التي سأطبّقها، ولكنني لا أستطيع أن أتحدث عنها.

• وعلى أي من الفنانين تراهن كي تقدّم هذه الأفكار التي تتكتّم عليها؟

– قريباً سيُطرح عمل جديد للفنان المصري رامي صبري وآخَر للفنان ماهر جاه.

• وهل سيتمّ طرح هذين العملين على «تيك توك»؟

– على «تيك توك» وأيضاً على كل المنصات الأخرى.

وأتمنى أن ننجح في تحقيق الهدف الذي نخطّط له.

هي ليست سوى البداية ونسعى جاهدين لتقديم صورة قوية جداً وفيديو يخطف العين فوراً.

سنركز على «الستوري» وسنقوم بكل المطلوب كي يتعلق المتلقي بالقصة والتصوير والمَشاهد، وألا يكتفي باستخدام «الأوديو» فقط وتركيب مَشاهده الخاصة عليها.

• وهذا يعني أن الفيديوهات التي يصوّرها الناس كخلفيةٍ للأغنيات أثّرت سلباً على الفيديو كليب؟

– لا شك أن الفنان يستفيد مادياً كلما استخدم الناس أغنياته وصوّروا فيديوهاتهم الخاصة.

لا يمكن أن نمنع شخصاً ينشر فيديو على «تيك توك» يَظْهر فيه وهو يحمل ابنه على أغنية عاطفية، ولكنني أريده أن يفعل الشيء نفسه من خلال تقليد محتوى فيديو كليب الفنان.

• أي أن الأغنية بصوت الفنان والفيديو كليب الخاص بها من صناعة مستخدمي «تيك توك»؟

– هذا صحيح مئة في المئة.

وإذا نجح الفنان بدفْع مستخدمي «تيك توك» إلى تقليده يصبح الوضع أفضل، كما حصل في كليب ميريام فارس التي قلّد الناس رقصها والتي حققتْ ملايين المشاهدات وانتشرت عالمياً.