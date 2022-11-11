وفاة ممثل شهير بعد صراع مع مرض السرطان



رحل عن عالمنا الممثل الأمريكي كيفن كونروي، الذي عبر عن الشخصية الرئيسية في سلسلة “باتمان” المشهورة، يوم الخميس عن عمر يناهز 66 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

الممثلة ديان بيرشينغ قالت، زميلة الممثل: “سيفتقده كثيرا ليس فقط طاقم العمل في المسلسل، ولكن أيضا من قبل كل معجبيه حول في مل الدول”.

وكيفن كونروي كان رمزا للشخصية الكرتونية “باتمان” عبر أجيال لعدد كبير من المعجبين بعد أن أدى بصوته شخصية باتمان.

وقد حصل على سبع جوائز عن عمله ، بما في ذلك أفضل ممثل عن صوت بطل خارق في لعبة فيديو شهيرة.

الممثل انتقلإلى كاليفورنيا في عام 1980، بعد عدة سنوات من العمل في المسرح والتلفزيون، وحصل على دور في المسلسل التلفزيوني “عالم آخر”.

مما نشط كونروي صاحب صوت شخصية “Batman” في العديد من الأعمال السينمائية وألعاب الفيديو بدءا من لعبة “Batman: The Caped Crusader” التي صدرت في عام 1988، وأخيرا شارك في تأدية صوت شخصية “Batman Arkham Knight” التي صدرت في عام 2015.