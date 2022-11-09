بحبك يا لبنان 4 يعود إلى دبي لدعم المصممين والمبدعين

عاد «بحبك يا لبنان» المعرض الخاص للمصممين والمبدعين اللبنانيين، بدورته الرابعة إلى دبي.

ويمثل المعرض فرصة للتعرف إلى أفضل المصممين في الأزياء والإكسسوارات والديكور المنزلي والمجوهرات الذين تساعد أعمالهم في الحفاظ على الحرفية في لبنان، ويهدف إلى تكريم المواهب والفنانين اللبنانيين الذين حازت إبداعاتهم شهرة كبيرة، بالإضافة إلى المهارات التي تبدع بطريقة تجسد روح الشعب اللبناني، والذين يعبرون من خلال فنونهم وإبداعهم، في التغلب على الأزمات وعلى نهوض العاصمة بيروت من جديد.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الفنانين والمصممين، ويستمر حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 2022.