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خطوبة فنانة شهيرة من حبيبتها بعد انفصالها عن حبيبها يثير بلبلة لدى المتابعين

By admin


خطوبة نجمة عالمية شهيرة جدًّا، فاجأت عدد كبير من المتابعين، بعد أن قيل إنها خطبت حبيبتها، وليس حبيبها المتوقّع الذي انفصلت عنه مؤخرا.

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اذ أثارت الممثلة الأسترالية ريبيل ويسلون الجدل بعد إعلان ميولها المثلي، لكن الانتقادات لم تقف في طريق علاقتها من حبيبتها رامونا أغروما.

موقع ”بيج سيكس“ قال أن ريبيل ويلسون مخطوبة لحبيبتها رامونا بعد علاقة دامت سبعة أشهر فقط، حيث أعلنا عن الاخبار بحماسة خلال تواجدهما في حفل Casamigos Halloween.

أحد المتواجدين في الحدث، كشف أنهما كانتا تقفان في الزاوية وتخبران الجميع بمدى حماستهما، حيث استعرضتا خاتمي خطوبتهما المرصعين بالألماس علنا.

و توجَّهت ويلسون عبر خاصية الستوري في إنستغرام لتكشف أن الأخبار عارية عن الصحة، وكتبت: ”شكرًا على أمانيكم الطيبة ولكننا لسنا مخطوبتين“.

يذكر ان أن ويلسون كانت مخطوبة للمليونير جاكوب بوش، لكنهما انفصلا في شهر فبراير من عام 2021، بعد حوالي العام على علاقتهما سويا.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

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