بالفيديو: فنانة لبنانية شهيرة تكشف حملها خلال رقصها على المسرح

من خلال إطلالة كشفت النجمة هبة طوجي بدبي في عشاء خيري خاص بـ”مركز سرطان الأطفال في لبنان”، حملها بطفلها الثاني من زوجها الموسيقي اللبناني- العالمي إبراهيم معلوف.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بفيديوات رصدت طوجي بفستان أسود ضيق أظهر بطنها المنفوخ بسبب الحمل، خلال رقصها أثناء تقديم أغنيتها “لو نبقى سوا” مع النجم العالمي البورتوريكي لويس فونسي على المسرح.

هبة وابراهيم احتفلا بزفافهما في ١٩ أيلول ٢٠٢٠ في باريس، ثم رُزقا بأول مولود لهما في ٢٣ حزيران ٢٠٢١ وأطلقا عليه اسم نائل.