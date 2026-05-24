لا تتجاهلي هذه الأعراض بعد سن الأربعين

حذر تقرير صحي من تجاهل بعض الأعراض التي قد تظهر لدى النساء بعد سن الأربعين، باعتبارها مؤشرات محتملة على مشاكل صحية في الرحم تستدعي المتابعة الطبية. ومن أبرز هذه الأعراض النزيف غير المنتظم، وآلام الحوض المستمرة، والتغيرات غير الطبيعية في الإفرازات المهبلية، إضافة إلى مشاكل التبول والتعب المزمن.

وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الأعراض قد ترتبط بحالات مثل الأورام الليفية، أو التهاب بطانة الرحم، أو اضطرابات هرمونية، مؤكداً أهمية إجراء الفحوصات الطبية المبكرة لتشخيص أي مشكلة قبل تفاقمها. كما شدد على ضرورة الانتباه للتغيرات المفاجئة في الدورة الشهرية أو الوزن، وعدم إهمال أي أعراض مستمرة.

