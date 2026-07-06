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نتائج سحب اللوتو اللبناني 2429 الاثنين 6 تموز 2026 ونتيجة سحب زيد 6-7-2026 – الارقام الرابحة – loto 2429

Published: 9 minutes ago
نتائج سحب اللوتو اللبناني 2429 الاثنين 6 تموز 2026 ونتيجة سحب زيد 6-7-2026 – الارقام الرابحة – loto 2429

نتائج اللوتو 2429 ونتيجة سحب زيد الاثنين 6 تموز 2026

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مساء اليوم الاثنين، تعلن إدارة اليانصيب اللبناني مساء ٦ تموز ٢٠٢٦ نتائج اللوتو 2429 وسحب زيد ، حيث يتابع الآلاف السحب المباشر أملاً في الفوز بالجائزة الكبرى

الأرقام الأساسية: 

الرقم الإضافي: 

نتيجة زيد: 0 :zeed

موعد السحب: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت بيروت.
نصائح مهمة للمشاركين

  • التحقق من البطاقة فور إعلان نتائج loto 2429 – 7/6/2026.
  • الاحتفاظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.
  • متابعة السحوبات السابقة يساعد في اختيار أرقام مدروسة مستقبلاً.
  • المشاركة ضمن مجموعات قد تزيد فرص الربح.
  • تحديد ميزانية لعب ثابتة لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.
  • طرق متابعة النتائج مباشرة
  • الموقع الرسمي  لليانصيب اللبناني
  • تغطيتنا الحصرية على موقع Cedar News
  • خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب

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Published: 9 minutes ago
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