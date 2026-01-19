اللوتو 2385 نتائج الاثنين 19 كانون الثاني 2026 – الرابحة

اللوتو 2385 نتائج الاثنين 19 كانون الثاني 2026 – الأرقام الفائزة

مساء اليوم الاثنين، تعلن إدارة اليانصيب اللبناني مساء 19 كانون الثاني 2026اللوتو 2385 وسحب زيد 2385، حيث تابع الآلاف السحب المباشر أملاً في الفوز بالجائزة الكبرى.

الأرقام الفائزة في اللوتو اللبناني 2385

الأرقام الأساسية: 10 – 20 – 21 – 23 – 24 – 37

الرقم الإضافي: 25

نتيجة زيد: 38330 :zeed

موعد السحب: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت بيروت.

نصائح مهمة للمشاركين

التحقق من البطاقة فور إعلان نتائج loto 2385 .

. الاحتفاظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.

متابعة السحوبات السابقة يساعد في اختيار أرقام مدروسة مستقبلاً.

المشاركة ضمن مجموعات قد تزيد فرص الربح.

تحديد ميزانية لعب ثابتة لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.



طرق متابعة النتائج مباشرة

الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني

تغطيتنا الحصرية على موقع Cedar News

خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.