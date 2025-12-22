اللوتو 2377 نتائج الاثنين 22 كانون الاول 2025 – الأرقام الرابحة

نتائج اللوتو 2377: إعلان السحب يوم الاثنين 22 كانون الأول 2025

اليوم الاثنين، أعلنت إدارة اليانصيب اللبناني مساء 22 كانون الأول 2025 نتائج اللوتو 2377 وسحب زيد 2377، حيث تابع الآلاف السحب المباشر أملاً في الفوز بالجائزة الكبرى.

الأرقام الفائزة في اللوتو اللبناني 2377

🔢 الأرقام الأساسية: 6 – 9 – 14 – 17 – 34 – 35

🔹 الرقم الإضافي: 21

🔹 نتيجة Zeed: 03820

⏰ موعد السحب: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت بيروت.

نصائح مهمة للمشاركين

التحقق من البطاقة فور إعلان نتائج loto 2377 .

. الاحتفاظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.

متابعة السحوبات السابقة يساعد في اختيار أرقام مدروسة مستقبلاً.

المشاركة ضمن مجموعات قد تزيد فرص الربح.

تحديد ميزانية لعب ثابتة لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.

طرق متابعة النتائج مباشرة

الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني

تغطيتنا الحصرية على موقع Cedar News

خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.