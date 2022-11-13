القاصر محمود الغضبان غادر منزل ذويه ولم يعد، هل من يعرف عنه شيئًا؟

القاصر محمود الغضبان غادر منزل ذويه ولم يعد، هل من يعرف عنه شيئًا؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر:

– محمود أحمد عبد العزيز الغضبان (مواليد عام 2010، مصري)

الذي غادر منذ حوالي أربعة أيّام، منزل ذويه الكائن في محلة برج حمود ولم يعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 244431-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.