Homeسيّدة تضع طفلها داخل آليّة إسعافلبنان سيّدة تضع طفلها داخل آليّة إسعاف By cedro 11/13/2022 شارك مواضيع متعلقة لبنانيّ نجا بأعجوبة من إنفجار إسطنبول… ماذا كشف؟… 11/13/2022 أبو فاضل عن مساعدة سلامة “ماريان حويك”: أين… 11/13/2022 قام أحد المسعفين في جهاز الطوارئ والاغاثة التابع لجمعية الاسعاف اللبناني، بتوليد إمرأة أثناء نقلها الى المستشفى. وشكر أهالي الطفل المسعف على القيام بعمله بحرفية وتقنية عالية. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. ‘سيّدةآليةإسعافتضعطفلهاعاجل شارك
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