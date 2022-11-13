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لبنان

سيّدة تضع طفلها داخل آليّة إسعاف

By cedro

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قام أحد المسعفين في جهاز الطوارئ والاغاثة التابع لجمعية الاسعاف اللبناني، بتوليد إمرأة أثناء نقلها الى المستشفى.

وشكر أهالي الطفل المسعف على القيام بعمله بحرفية وتقنية عالية.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

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