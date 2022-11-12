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لبنان

باسيل من بقسميا – البترون: الطريق يوقفونها والسد يعطلونه ويكذبون

By cedro
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اكد رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال افتتاح مستديرة باسم رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في بقسميا-البترون، أن “كل صراعنا هو من اجل الحقيقة وهو بذل كل حياته في سبيلها تحت شعار “الحقيقة تحررنا”، لافتاً إلى أن “الطريق يوقفونها والسد يعطلونه ويكذبون حوله لكن بالنهاية اهم ما تعلمناه من ميشال عون هو القيم، واتمنى نقلها للآجيال المقبلة فكلنا مسؤولون عن نقل الحقائق التاريخية لأولادنا كي نتطلع الى المستقبل بايجابية لأننا اصحاب قيم والوطن عندنا امر ثابت لا يباع ولا يشترى ولذلك قضيتنا ثابتة”.

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واشار، إلى أن “اجمل ما في نشاط اليوم اننا نكرم عون بعد نهاية الولاية واننا بقوم بعمل ايجابي لا بعمل سلبي او عدائي، فحتى عندما نكرم ابطالنا علينا ان نقوم بما يفيد المجتمع وندعو غيرنا للقيام بالمثل لأننا نحترم ابطال وشهداء غيرنا وندعو لتكريمهم بما يليق بهم”، لافتاً إلى “اننا سنلتقي دائما في البترون وكل لبنان للبناء والتحسين، نحن وطن فيه صراع كبير بين الاخلاق واللاأخلاق لكن فليقولوا ما يشاؤون ويفعلوا ما يريدون الاهم ان نبقى على فكرنا الايجابي”.

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