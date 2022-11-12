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لبنان

بلبلة في ساحة النور – طرابلس.. ما القصّة؟

By cedro
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أفاد “لبنان24” في الشمال بأنه تم العثور على جثة الشّاب “ص.م.” في ساحة النور – طرابلس.

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وبحسب المعلومات، فإنّ القتيل هو من بلدة فنيدق – عكّار، وقد نُقلت جثته إلى المستشفى الإسلامي ليُصار إلى تسليمه لذويه.

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