بلبلة في ساحة النور – طرابلس.. ما القصّة؟

أفاد “لبنان24” في الشمال بأنه تم العثور على جثة الشّاب “ص.م.” في ساحة النور – طرابلس.

وبحسب المعلومات، فإنّ القتيل هو من بلدة فنيدق – عكّار، وقد نُقلت جثته إلى المستشفى الإسلامي ليُصار إلى تسليمه لذويه.