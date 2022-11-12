Homeبلبلة في ساحة النور – طرابلس.. ما القصّة؟لبنان بلبلة في ساحة النور – طرابلس.. ما القصّة؟ By cedro 11/12/2022 شارك أفاد “لبنان24” في الشمال بأنه تم العثور على جثة الشّاب “ص.م.” في ساحة النور – طرابلس. مواضيع متعلقة لليوم الخامس على التوالي.. البحث جارِ عن مواطن مفقود في… 11/12/2022 الاسدي: الامور باتجاه التهدئة في عين الحلوة ولا خلفيات… 11/12/2022 وبحسب المعلومات، فإنّ القتيل هو من بلدة فنيدق – عكّار، وقد نُقلت جثته إلى المستشفى الإسلامي ليُصار إلى تسليمه لذويه. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. القصة؟اللوتو اللبناني الإثنين 5-11-2018النوربلبلةساحةطرابلسعاجللبنان شارك
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