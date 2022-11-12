يوم لشبيبة الهرمل في تنورين بعنوان “تعايش مشترك”

استضافت تنورين، وتحت عنوان “تعايش مشترك” الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في الهرمل التي نظمت يوما لشبيبة الهرمل وجولة على بعض المعالم.



وكانت زيارة لمحمية غابة أرز تنورين الطبيعية للتعرف على نشاطاتها، في حضور مديرها المهندس شليطا طانيوس الذي قدم عرضا مفصلا عن المحمية.



بعد ذلك انتقل المشاركون في النشاط إلى القصر البلدي في تنورين، وكان في استقبالهم رئيس البلدية سامي يوسف، حيث عقد لقاء حول نشاطات دمج المجتمع المحلي في السياحة، الشأن العام والنشاطات التطوعية للشباب في تنورين.



كما كانت محطة في بالوع بلعا، إضافة إلى مشاركة شبيبة الهرمل مع شبيبة تنورين في صيانة درب الجبل اللبناني

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