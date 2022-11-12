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لبنان

ريفي لنصرالله: خطابك الخشبي تخطاه الزمن

By cedro
ريفي

غرّد النائب أشرف ريفي عبر “تويتر”: “نصرالله الذي خوّن ثورة اللبنانيين معترفاً بأنه أب المنظومة وأمها، ما زال يتحدث عن “المقاومة” متجاهلاً أنه رعى إتفاق التطبيع من دون توقيع مع إسرائيل وبوساطة أميركية. خطابك الخشبي تخطاه الزمن، ولن يُفرض على لبنان رئيس يحمي سلاح الغدر والغلبة. نريد رئيساً يحمي لبنان واللبنانيين، كل اللبنانيين من كل المخاطر  والتهديدات بما فيها خطر سلاحكم وخطركم. حان الوقت لتتعظوا من ثورة الشعب الإيراني البطل على نظام الملالي”.

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