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لبنان

قضى متأثرا بجروح جراء اصابته بطلق ناري من بندقية صيد في سهل بلدة مقنة

By cedar
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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المواطن ح.ط. فارق الحياة متأثرا بجراح أصيب بها جراء اصابته بطلق ناري من بندقية صيد في سهل بلدة مقنة.

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