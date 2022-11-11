Homeقضى متأثرا بجروح جراء اصابته بطلق ناري من بندقية صيد في سهل بلدة مقنةلبنان قضى متأثرا بجروح جراء اصابته بطلق ناري من بندقية صيد في سهل بلدة مقنة By cedar 11/11/2022 شارك أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المواطن ح.ط. فارق الحياة متأثرا بجراح أصيب بها جراء اصابته بطلق ناري من بندقية صيد في سهل بلدة مقنة. مواضيع متعلقة وزارة الصحة: 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟ 11/12/2022 وزارة الصحة: 10 إصابات جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟ 11/12/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اصابتهبجروحبطلقبلدةبندقيةجراءسهلصيدعاجلقضىلبنانمتأثرامقنةناري شارك
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