قضى متأثرا بجروح جراء اصابته بطلق ناري من بندقية صيد في سهل بلدة مقنة

قضى متأثرا بجروح جراء اصابته بطلق ناري من بندقية صيد في سهل بلدة مقنة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المواطن ح.ط. فارق الحياة متأثرا بجراح أصيب بها جراء اصابته بطلق ناري من بندقية صيد في سهل بلدة مقنة.