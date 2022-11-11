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لبنان

الأحزاب الأرمنية: نستنكر إحياء ذكرى شهداء الجيش الاذري واقامة نصب تذكاري لهم في لبنان

By cedar
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عقدت الأحزاب الأرمنية الثلاثة “الطاشناق” و”الهنشاك” و”الرامغافار”  اجتماعا استثنائيا ، اليوم،  في مقر حزب “الهنشاك”، صدر بعده عن المجتمعين بيان استنكروا فيه “بشدّة إحياء ما يسمّى “ذكرى شهداء جمهورية أذربيجان” وتشييد نصب تذكاري لشهداء الجيش الأذري في بلدة الكواشرة في عكار” .

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وأعرب المجتمعون عن “سخطهم إزاء مراسم وخطوات هذا الفعل الذي يناقض الموقف الرسمي للدولة اللبنانية الذي يستنكر إقدام الجيش الأذري على اجتياز الحدود الرسمية لدولة أرمينيا وارتكاب جرائم حرب، وكان  المجتمع الدولي اكد وقوع هذه الجرائم وطالب بانسحاب الجيش الأذري من أرمينيا” .

واعتبروا ان” ما جرى في بلدة الكواشرة وبوجود شخصيات لبنانية رسمية، هو احتفال بجرائم ارتكبها جيش معتدٍ يهدد سلامة جمهوريتي ارتساخ وأرمينيا. وقد أثبت هذا الجيش وحشيته في سومغايت وكيروفاباد وطاليش وبودابشت وهو مستمر في سياسة التطهير العرقي”.

وأكّدوا “ضرورة ألاّ ينجر لبنان إلى الفخ الأذري في محاولة لتزوير التاريخ وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الأرمني وكرامة الطائفة الأرمنية في لبنان”.

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