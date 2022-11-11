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العراق يتسلم مطلوباً بمجزرة “سبايكر” من لبنان

By cedro
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أعلن العراق الجمعة، تسلمه أحد أحد المتهمين في ارتكاب مجزرة “سبايكر” في غرب العراق من لبنان.

وقالت شرطة “الانتربول” العراقية في بيان نشره موقع السومرية:”بعد جهد استثنائي وتعقب استخباري تم استرداد المدعو ( ع . ي.س) المتهم بجريمة سبايكر، والمطلوب وفقاً لأحكام المادة 4 إرهاب، من الجمهورية اللبنانية”.

وأضافت: “ويأتي هذا الاسترداد لأحد المتهمين بتعاون وثيق من قبل وزارة الخارجية العراقية وسفارة العراق في لبنان وجهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع الانتربول اللبناني”.

ومجزرة “سبايكر”، نفذها تنظيم داعش الإرهابي، في قاعدة عسكرية بمحافظة صلاح الدين عام 2014، وذهب ضحيتها 1700 عسكري عراقي.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

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