اعتصام لعائلة وأصدقاء المفقود نجم عند تقاطع ايليا في صيدا للمطالبة بكشف مصيره

اعتصمت عائلة واصدقاء المفقود محمد نجم عصر اليوم عند تقاطع ايليا في مدينة صيدا لمطالبة المعنيين بالتحرك لكشف مصيره الذي لا زال مجهول الأسباب حتى الساعة ، وتخلل التحرك قطع طريق ساحة ايليا لبعض الوقت مما تسبب بزحمة سير خانقه



وطالب نجل المفقود وسيم واحدى قريباته فعاليات المدينة والاجهزة الامنية السعي لإجلاء حقيقة اختفائه وملابساته.



يشار إلى أن نجم فقد منذ يوم الاحد الفائت ، حيث كان يمارس هواية الصيد في جانب القلعة البحرية في المدينة ، ونفذت عناصر من الدفاع المدني وفرق الإنقاذ البحري في الجية وصيدا قبل يومين عمليات بحث بحرية عن المفقود ولم يتم العثور عليه .

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