تميّز الطالبة كارينا نبيل أنطون من بلدة “صغار البترون” في مناقشة أطروحة دكتوراه

نالت الطالبة كارينا نبيل أنطون “من بلدة صغار في البترون”، درجة الشرف مع تهنئة شفهية خاصَّة من اللجنة المُناقشة لأطروحة الدكتوراه التي أعدّتها بالشراكة بين المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا/الجامعة اللبنانية وجامعة لورين الفرنسية (Université De Lorraine) وبالتعاون مع كلية الهندسة – ألس (IMT-Mines Alès) تحت عنوان:

“Procédé d’ignifugation innovant et biosourcé pour les matériaux lignocellulosique”

وركزت أطروحة الدكتوراه على استخدام حمض “الفتيك” المُستخرج من نفايات دوار الشمس لتطوير ألياف طبيعية والواح خشبية غير قابلة للاشتعال بنسبة مئة في المئة باستخدام مواد صديقة للبيئة، وقد نُشرت نتائج الدراسة على دفعات في 3 مجلات علمية مُحكّمة وحازت على براءة اختراع وأثبتت تجاربُها الأولى صناعيا فعاليتها.

أشرف على عمل الطالبة كارينا أنطون كل من البروفسور رولان الحاج والبروفسور ميشال نخل من الجامعة اللبنانية والبروفسور نيكولا بروس (Nicolas Brosse) من جامعة لورين والدكتور رودولف سونييه (Rodolphe Sonnier) من كلية الهندسة (IMT-Mines Alès).

كارينا، الحائزة إجازة في الكيمياء وماستر ودكتوراه في علوم المواد من الجامعة اللبنانية، تقول: “أنا اليوم في فرنسا بفضل الجامعة اللبنانية ومستوى التعليم الذي اكتسبته فيها”.

وتضيف: “تجربتي مع الأساتذة في مرحلتي الماستر والدكتوراه كانت جيدة جدًّا من حيث المتابعة اليومية والمهنية لعملي رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وجامعته الوطنية”.

يُذكر أن كارينا أنطون فازت بين عامي 2021 و 2022 بعدد من الجوائز عن أفضل ملصقات علمية تقدمت بها إلى مؤتمرات علمية عالمية في فرنسا.