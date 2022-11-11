توقيف إيراني في لبنان… إليكم ما أوضحه الأمن العام

توقيف إيراني في لبنان… إليكم ما أوضحه الأمن العام

صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي:

“بتاريخ 10/11/2022 نشر موقع “قناة العربية نت” تقريراً يتعلق بالإيراني بايمان كريمي Peyman Karimi تحت عنوان “إيراني عالق في لبنان لإنتقاده خامنئي”.

ونظراً إلى ما ورد في التقرير من معلومات تفتقد الى الدقّة والموضوعية فيما يتعلق بموضوع توقيفه من قبل المديرية العامة للأمن العام، يهمّ هذه المديرية أن توضح بأن المدعو كريمي قد تم توقيفه بتاريخ 24/7/2020 لمخالفته نظام الإقامة، وليس لأي سبب آخر بعد أن تبين أن اقامته منتهية الصلاحية وكان يعمل بصفة مساعد طاهٍ بصورة غير شرعية، وقد أخلي سبيله بتاريخ 10/8/2020 ومُنح مهلة لتسوية وضعه للحصول على إجازة عمل وإقامة تتناسب مع طبيعة عمله ولغاية تاريخه لم يقم بالإجراءات الإدارية المطلوبة منه بغية الحصول على إجازة العمل والإقامة المطلوبتين.