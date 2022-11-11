توقيف 3 مطلوبين في منطقة الطيبة – البقاع وضبط أسلحة وسيارات مسروقة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 11 / 11 / 2022، نفذت قوة من الجيش عمليات دهم في منطقة الطيبة – البقاع، وأوقفت المواطن (ع.م.) ونجليه (م.م.) و(ع.م.)، وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم إطلاق النار على مراكز للجيش وقتل عسكريين وترويج مخدرات وسرقة سيارات وخطف مدنيين.



كما ضبطت أسلحة حربية وعدداً من المماشط وكمية من الذخيرة إضافةً إلى ٦ سيارات مسروقة ودراجتين ناريتين.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.