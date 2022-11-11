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لبنان

توقيف 3 مطلوبين في منطقة الطيبة – البقاع وضبط أسلحة وسيارات مسروقة

By cedar
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

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بتاريخ 11 / 11 / 2022، نفذت قوة من الجيش عمليات دهم في منطقة الطيبة – البقاع، وأوقفت المواطن (ع.م.) ونجليه (م.م.) و(ع.م.)، وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم إطلاق النار على مراكز للجيش وقتل عسكريين وترويج مخدرات وسرقة سيارات وخطف مدنيين.

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كما ضبطت أسلحة حربية وعدداً من المماشط وكمية من الذخيرة إضافةً إلى ٦ سيارات مسروقة ودراجتين ناريتين.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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