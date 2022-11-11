جرادي: ليس هناك تضعضع بين الكتلة

نفى النائب الياس جرادي “أن يكون هناك تضعضع بين الكتلة وإنما نوع من التنوع الموجود بين نواب الكتلة وهو أمر ديموقراطي وضروري في العمل السياسي”.

وأشار في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، إلى أن “الكتلة هي الوحيدة التي اتفقت منذ البداية على وضع النهج والمواصفات المطلوبة من الرئيس الجديد، مقابل نواب يذهبون إلى اعتماد الورقة البيضاء، ويتلهون في القانون والدستور بانتظار تسوية خارجية”.

وسأل : “إذا لم يكن هناك أسماء للتشاور بها أين هو الحوار إذا؟”.

وإذ لفت إلى أن “الكتلة منفتحة على الحوار مع الكتل كافة”، طالب الجميع بـ”التقدم بأسماء جديدة في حال رفضوا مرشحي التغييريين”، متوقعا “أن يكون هناك إنفراجات في الفترة اللاحقة”.