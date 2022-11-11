Cedar News
Lebanon News


لبنان

الائتلاف الشعبي طالب ميقاتي بالانسحاب من مؤتمر المناخ والغاء مهلة الترابة

By cedar
213e792949d65a403f7418aa2a507c18

وجه “الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت” رسالة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جاء فيها: “بمناسبة المؤتمر العالمي للمناخ كنا ننتظر ان يساهم لبنان في حل أسوأ مشاكل التغيرات المناخية والتلوث البيئي الذي تنشره مصانع الاسمنت التي تسبب اكثر من 7 في المئة من الاحتباس الحراري العالمي وتطلق طن ثاني اوكسيد الكاربون وطن من الغبار مقابل إنتاج كل طن اسمنت اضافة الى كميات مخيفة من رماد الفحم الحجري المتطاير والديوكسين والفيوران والزئبق وسائر المعادن الثقيلة سببت قتل واصابة الالاف من اهل لبنان بالسرطان وامراض القلب والربو وتدمير بيئته الخضراء بشكل هو الاسوأ في العالم، واطلاق مليارات اطنان الغازات المسببة للاحتباس الحراري والغبار المجهري”؟

مواضيع متعلقة

إقفال معمل للأجبان والألبان في مشاريع القاع

بالجرم المشهود.. توقيف شخصان روّجا المخدّرات في أنطلياس…

أضاف الائتلاف: “كنا ننتظر ان يفتح باب استيراد الاسمنت من الصحاري والمناطق البعيدة غير المأهولة لينحدر سعر طن الاسمنت الذي تحتكره مافيا الترابة الى اقل من الخمس ويوقف تدمير البيئة وقتل الناس واغتيال المناخ، لكننا فوجئنا ان لبنان يذهب الى مؤتمر المناخ العالمي في شرم الشيخ وعلى راسه وصمة عار مخزية هي مهلة مخالفة للقانون منحها وزيري البيئة والصناعة لشركات الترابة لعودة عمل مقالعها الموجودة ضد كل القوانين في اراضي البناء السكنية 20/40 وبين بيوت الناس ومدارس اطفالهم وبالتاكيد خلافا لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات ولقانون البيئة الدولي”.
 
وختم: “ازاء هذا الارتكاب المشين ندعو الى الغاء هذه المهلة المتآمرة على المناخ والانسان والى إقالة وزيري البيئة والصناعة والى انسحاب لبنان من مؤتمر المناخ العالمي لأن وجوده هنالك في حال استمرار هذه المهلة هو اغتيال  للانسان والطبيعة والمناخ”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
لبنان

توقيف 3 مطلوبين في منطقة الطيبة – البقاع وضبط أسلحة وسيارات مسروقة

لبنان

جرادي: ليس هناك تضعضع بين الكتلة

لبنان

كبارة: لن نسكت عن إقفال منشآت النفط في طرابلس

لبنان

الديار: وفيق صفا التقى باسيل في ميرنا الشالوحي الاثنين… وهذا ما اتفقا عليه!

لبنان

التجمع الديموقراطي: للنزول الى الشارع رفضا لرفع الدعم عن الكهرباء

لبنان

الجيش ينفّذ عمليات دهم في الطيبة – البقاع

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

قتيلان و5 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة

لماذا تراجع «التيار»؟

بولا يعقوبيان: الرصـاصة كانت بقرب رأسي.. رصـاصة طايـشة…

وزارة الصحة: 21 إصابة جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟

وزارة الصحة: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

1 من 1٬077

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More