بالصور: الجيش يتلف أرض مزروعة بالماريجوانا داخل خيَم في الشراونة

يقوم الجيش اللبناني حاليًّا في حي الشراونة بتلف مساحة من الأرض المزروعة بنبتة الماريجوانا داخل خيَم زراعية، ويعمل على تفكيك الخيَم وقد صادر مولدًا كهربائيًّا كان يُستعمل لري الأرض.

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