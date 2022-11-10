Homeبالصور: الجيش يتلف أرض مزروعة بالماريجوانا داخل خيَم في الشراونةلبنان بالصور: الجيش يتلف أرض مزروعة بالماريجوانا داخل خيَم في الشراونة By cedro 11/10/2022 شارك مواضيع متعلقة بولا يعقوبيان: الرصـاصة كانت بقرب رأسي.. رصـاصة طايـشة… 11/10/2022 وزارة الصحة: 21 إصابة جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟ 11/10/2022 يقوم الجيش اللبناني حاليًّا في حي الشراونة بتلف مساحة من الأرض المزروعة بنبتة الماريجوانا داخل خيَم زراعية، ويعمل على تفكيك الخيَم وقد صادر مولدًا كهربائيًّا كان يُستعمل لري الأرض. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أرضالجيشالشراونةبالصوربالماريجواناخيمعاجللبنانمزروعةيتلف شارك
Comments are closed.