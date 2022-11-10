قاووق: لن نسمح بفرض رئيس بمواصفات أميركية أو سعودية

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، أنّ حزب الله لن يسمح بفرض رئيس للجمهورية بمواصفات أميركية أو سعودية.



وقال، خلال احتفال نظمه حزب الله في بلدة الغازية لمناسبة «يوم الشهيد»، إنّ «لبنان لا يحتمل مفوّضاً سامياً جديداً ولا يقبل بفرض وصاية أجنبية جديدة من أي دولة كانت»، وأضاف: «نريد رئيساً بمواصفات وطنية يؤتمن على الوفاق الوطني ويعمل لإخراج لبنان من أزماته ويخفّف من معاناة اللبنانيين».



وأعلن قاووق أنّ «المقاومة اليوم في ذروة قوّتها العسكرية كماً ونوعاً. والعدو شهد مؤخراً أنّ حزب الله أقوى جيش عربي في العام 2022».

وأشار إلى أنّ «لبنان القوي بالمقاومة لا يخشى نتانياهو ولا يستجدي أمنه ولا يطلب ضمانات لاستخراج نفطه وثرواته من أحد»، مضيفاً:«قبل نتانياهو وبعده تبقى المقاومة الضمانة الحقيقية والحصن الحصين للكرامة والسيادة الوطنية».

وتخلّل الاحتفال، الذي حضره عدد من أهالي الشهداء وممثلون عن الأحزاب الوطنية اللبنانية والفلسطينية وتلامذة المدارس، عرض مدني باللباس العسكري لمجموعة من مقاتلي المقاومة (فرقة الرضوان).