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الأبيض: أعداد مصابي الكوليرا تتزايد في لبنان

By cedro
كوليرا

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، إن أعداد المصابين بمرض الكوليرا في البلاد في تزايد، مشددا على ضرورة التكامل والتعاون والوعي للحد من انتشار الوباء.

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وأشار الأبيض في تصريحات تلفزيونية، إلى أن “البنى التحتية في لبنان مهترئة والوزارة تقوم بإجراءات وجولات عينية للكشف عن مصادر التلوث”، مؤكدا “أننا نسعى للعمل على جهوزية القطاع الاستشفائي، ولا زلنا نعتقد أن لدينا فرصة قبل التفشي الكبير”.

وأوضح أن “وزارة الصحة اللبنانية ستتكلف بعلاج اللبنانيين، والمنظمات الدولية ستتكلف بعلاج النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين”.

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