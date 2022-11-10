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عدوان: الأصوات المؤيدة لمعوض سترتفع الخميس المقبل ولسنا في معرض القيام بتسويات وموقفنا واضح

By cedro
عدوان

أعلن نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، بعد رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهوري “أن مواقف النائب ميشال معوض معروفة وسيادية وإصلاحية ومع كل جلسة سيرتفع عدد مؤيديه”، مشيرا إلى “أن كل من حاول تصوير دعمنا له مناورة، فلير أصواته التي ترتفع من جلسة إلى أخرى”.
 
ولفت الى “أن الأصوات المؤيدة لمعوض سترتفع الخميس المقبل”، داعيا الى “التخييم” في البرلمان إلى حين انتخاب رئيس”.وقال:“عندما يكون هناك 49 نائبا يصوتون لمعوض ويرتفعون من جلسة إلى أخرى ذلك يؤكد جدية ترشيحه، وهناك مشكلة عند المنظومة مع انخفاض عدد الأوراق البيضاء وتشتتها بين الأوراق الملغاة، وإذا أضفنا إلى الـ49 صوتا الأصوات المبعثرة مثل “لبنان الجديد” ومن أجل لبنان” نصل إلى رئيس للجمهورية”.
 
اضاف عدوان:” كل نائب يخرج من الجلسة ولا يحضر الدورة الثانية هو أسوأ من الذي لا يدلي بصوته أو يضع ورقة بيضاء.ومن الضروري أن يقوم بما يتوجب عليه للوصول إلى رئيس”.
 
وأوضح أنه “إذا أرسينا معادلة أن من لديه أكبر كتلة مسيحية يجب أن يكون رئيسا للجمهورية علينا إذا أن نذهب ونهنئ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لأنه القائد المسيحي الأول في لبنان”.
 
وردا عى سؤال عن ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، قال عدوان:أجبت على سؤالكم عن قائد الجيش العماد جوزف عون وقلت إنه يمتلك المؤهلات ليكون مسؤولا نظرا لقيادته مؤسسة الجيش في ظل الأزمة إنما لتاريخه ليس مطروحا ولم يترشح ونحن لسنا في معرض القيام بتسويات وموقفنا واضح”.
 
وكشف عن “أن بعض نواب التغيير ومن السنة صوتوا لمعوض اليوم والخميس المقبل سنشهد ارتفاعا أيضا بعدد الأصوات المؤيدة له”.

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