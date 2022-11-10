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كلاس حضر الجلسة وحيدا في المقاعد الوزارية: أخاف الانتقال من ديبلوماسية الورقة البيضاء الى استراتيجية الورقة البيضاء

By cedar
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صرح وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس ل”الوكالة الوطنية للاعلام”، وهو الوزير الوحيد الذي حضر اليوم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: “أخاف الانتقال من ديبلوماسية الورقة البيضاء الى استراتيجية الورقة البيضاء، رغم ان هذا من ضمن الحياة الديموقراطية.
البلد لا يحتمل إختبارات، المطلوب تحديد الخيارات”.
واعتبر ان “الدعوة التي وجهها الرئيس نبيه بري للتلاقي بين رؤساء الكتل النيابية هي بادرة طيبة، ومجلس النواب بحكم طبيعته وتركيبته ودوره الدستوري والتشريعي هو ملتقى دائم للتلاقي والتفاهم والتشاور والحوار”.

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