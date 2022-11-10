بري حدد موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس يوم الخميس المقبل في 17 الحالي

بري حدد موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس يوم الخميس المقبل في 17 الحالي

حدد رئيس رئيس مجلس النواب نبيه بري، موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المقبل الواقع فيه 17 تشرين الثاني الحالي.