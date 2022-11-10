Homeبري حدد موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس يوم الخميس المقبل في 17 الحاليلبنان بري حدد موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس يوم الخميس المقبل في 17 الحالي By cedar 11/10/2022 شارك حدد رئيس رئيس مجلس النواب نبيه بري، موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المقبل الواقع فيه 17 تشرين الثاني الحالي. مواضيع متعلقة بولا يعقوبيان: الرصـاصة كانت بقرب رأسي.. رصـاصة طايـشة… 11/10/2022 وزارة الصحة: 21 إصابة جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟ 11/10/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الحاليالخميسالسادسةالمقبلبريجديداحددرئيسعاجللانتخابلبنانللجلسةموعدايوم شارك
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