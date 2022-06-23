توقعات الابراج يوم الجمعة 24 يونيو حزيران 2022 | Abraj Today

الابراج اليوم الجمعة 24/6/2022

الابراج اليوم الجمعة برج الحمل:

نظم وقتك في هذه الفترة وترتيب اولوياتك، هناك امر عائلي يتطلب منك التدخل ومحاولة حله ومساعدة الاسرة لانهائه، قد تشعر ببعض الضغط النفسي بسبب ما يحدث، الا انك تتمكن من تجاوز كل المشاكل، تغييرات كبيرة تطرأ على علاقتك مع الشريك، جميعا تغييرات ايجابية تشعرك بالسعادة.

الابراج اليوم الجمعة برج الثور:

الوقت لحسم الكثير من الأمور في حياتك هذه الفترة، التأجيل لم يعد مجزيًا وقد يزيد من صعوبة الأمور، تخرج في نزهة مع الاصدقاء تقوم خلالها بالفضفضة عن كل ما تشعر به، هذا الامر يسبب لك الراحة وتشعر انك كنت بحاجة للتحدث، خلاف بسيط مع الشريك ينتهي بشكل سريع، حاول ان تحافظ على هدوئك.

الابراج اليوم الجمعة برج الجوزاء:

اتصال انتظرته منذ فترة طويلة، يحمل هذا الاتصال الاخبار السارة لديك، تشعر بالسعادة الكبيرة، تتخلص من بعض الضغوطات التي تتعلق بالعمل في الاسبوع المقبل وتشعر بالراحة، هناك الكثير من الخطط عليك القيام بها في الاسبوع المقبل، مبلغ مالي ضخم في طريقه اليك يقلب حياتك للافضل وينهي جميع مشاكلك المادية.

الابراج اليوم الجمعة برج السرطان:

تحمل لك نهاية الأسبوع هذه الكثير من التفاصيل والاخبار السارة، يساعدك شخص مقرب منك على تجاوز مشكلة مالية، تشعر بالقلق من مشكلة عائلية او وضع صحي لاحد افراد الأسرة، هناك الكثير من المناسبات والاعمال التي عليك القيام بها في وقت قصير، رتب امورك وضع خطة محددة، عليك التخفيف من الدخان والمأكولات السريعة.

الابراج اليوم الجمعة برج الأسد:

حاول الابتعاد عن الاجواء السلبية وكثرة الشكوى والتذمر في العمل، هذه الاجواء تسبب لك التوتر والغضب الشديد، وقد يصل الامر للاكتئاب، لذلك يجب عليك الابتعاد عن هذه الاجواء، عليك الاستفادة من اجازة نهاية الاسبوع وقضاء وقت طويل في الاسترخاء والتأمل، العائلة هي ملاذك الامن في هذه الظروف، مناسبة عائلية سعيدة.

الابراج اليوم الجمعة برج العذراء:

فترة جيدة على الصعيد العملي، تتحسن الامور بشكل لافت ومفاجئ، تشعر بالسعادة الكبيرة لهذا الامر، تخطط مع الشريك للاحتفال بكل التطورات التي تشهدها حياتك من خلال نزهة رومانسية، او رحلة سفر، يحاول احد الاشخاص اخبارك معلومة عن صديق مشترك بهدف التأثير على علاقتك به، حاول التأكد من كل ما يقال.

الابراج اليوم الجمعة برج الميزان:

حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الأخطاء السابقة التي تسببت لك بالكثير من المشاكل، تحاول ايجاد الوقت الكافي من أجل العائلة، قد يطرأ خلاف بين عدد من الزملاء في العمل، ويحاول كل طرف منهما ان يجعلك تنحاز له، عليك الوقوف على حياد ورفض الانحياز لاي طرف، فهذه المشكلة لا تعنيك.

الابراج اليوم الجمعة برج العقرب:

الفوضى الكبيرة التي تشعر بها سببها عدم ترتيب امورك وتنظيم اعمالك، تاجيلك للكثير من الأعمال جعلها تتراكم لتجد نفسك في ورطة، لذلك عليك ان تهدأ اولا، ثم تضع خطة لانجاز الأعمال، ولاحقًا ترتب اولوياتك الاجتماعية، ولاتنسى ان العائلة بحاجة إلى تواجدك معها، كما يجب ان تمنح نفسك بعض الراحة.

الابراج اليوم الجمعة برج القوس:

عليك منح العمل المزيد من الاهتمام، انهاء كل ما يطلب منك في الوقت المحدد امر ضروري ويجب ان لا تستهين به، تفكير بمشروع سفر او رحلة في الفترة المقبلة، انت بحاجة للاسترخاء والراحة، عانيت في الفترة الماضية من بعض الضغوطات النفسية التي اثرت عليك، الامور تصبح افضل.

الابراج اليوم الجمعة برج الجدي:

يجب عليك اخذ قسط من الراحة بين فترة واخرة، ممارسة الرياضة في كل فرصة تتاح لك هو امر جيد وسيساعدك على الاسترخاء، انتبه من التطرق لبعض المواضيع الحساسة في العمل والتي قد تسبب لك خلافات ومشاكل انت بغنى عنها مع الزملاء، يطلب منك صديق مساعدته في امر مهم جدًا.

الابراج اليوم الجمعة برج الدلو:

تواجه في هذه الفترة بعض العقبات والمشاكل، لا تسير الأمور كما خططت له، هناك الكثير من الوعود التي تلقيتها بدون تنفيذ وهو امر قد يسبب لك بعض الاحباط، الخروج مع الاصدقاء او العائلة، وقضاء وقت في الطبيعة كلها امور تساعدك على التجاوز والتخفيف من التفكير ببعض الأمور التي تسبب لك الضغط.

الابراج اليوم الجمعة برج الحوت:

فترة مليئة بالضغط والارتباك والفوضى، تشعار انك على وشك الانهيار، لا تتسرع في اتخاذ اي قرار قد تندم عليه مستقبلًا، حافظ على هدوئك وفكر في منطق، اذا اضطررت اطلب المساعدة والنصيحة من الاشخاص الذين تثق بهم، الكثير من المناسبات العائلية التي عليك التواجد بها بالتزامن مع هذا الضغط.