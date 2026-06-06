أيام حاسمة بين تسوية شاملة للبنان واستمرار الاستنزاف

أكدت مصادر دبلوماسية لـ”الديار” ان الفرصة تبدو للمرة الاولى جدية للخروج من حالة الاستعصاء على الجبهة اللبنانية بعد ان أقتنع الأميركيون بعدم القدرة على فصل المسار التفاوضي اللبناني- الإسرائيلي عن مسار التفاوض مع الايرانيين، والدليل عدم القدرة على تسييل إعلان واشنطن وتحويله الى واقع بعد إعلان حزب الله رفضه للاتفاق، وإعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو انه لا وجود لاتفاق وقف النار بعد رفض الحزب متجاهلًا السلطات اللبنانية التي وافقت عليه في جولة التفاوض الرابعة.. ووفق تلك الأوساط، بات لدى الإيرانيين قناعة بقدرتهم على تأمين صيغة أتفاق منصفة حول لبنان مع الأميركيين، تضمن وقفًا شاملًا للنار وانسحابًا إسرائيليًا، لاعتقادهم ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بات أكثر ضعفا في الداخل الأميركي ويحتاج الى إبرام اتفاق. وإذا نجح الأمر تتوقع تلك الأوساط ان تزداد الضغوط الأميركيّة على “إسرائيل” في حال التوصّل إلى اتّفاق ما قد يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة تنهي الحرب على لبنان، خصوصا ان ثمة تواصل إيراني مع دول الخليج واتفاق على اخراج لبنان من دائرة العنف. وتعتقد تلك المصادر ان الايام القليلة المقبلة حاسمة، اما تدخل في تسوية إقليمية شاملة يستفيد منها لبنان، أو ينجح نتنياهو في المماطلة في التسوية حتى موعد الانتخابات الاسرائيلية في الخريف المقبل، وهو ما يبقي لبنان في حالة استنزاف خطيرة؟!

الديار

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