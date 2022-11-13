القنبلة وضعت داخل حقيبة.. الكشف عن طريقة الانفجار في شارع الاستقلال – إسطنبول

“ناجم عن قنبلة وضعت داخل حقيبة”.. الحدث يكشف عن الطريقة التي تم بها الانفجار في شارع الاستقلال وسط إسطنبول: “المعطيات تستبعد فرضية العملية الانتحارية”

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