Homeالقنبلة وضعت داخل حقيبة.. الكشف عن طريقة الانفجار في شارع الاستقلال – إسطنبولالعالم القنبلة وضعت داخل حقيبة.. الكشف عن طريقة الانفجار في شارع الاستقلال – إسطنبول By admin 11/13/2022 شارك “ناجم عن قنبلة وضعت داخل حقيبة”.. الحدث يكشف عن الطريقة التي تم بها الانفجار في شارع الاستقلال وسط إسطنبول: “المعطيات تستبعد فرضية العملية الانتحارية” مواضيع متعلقة هل من ضـحـايا لبنانيين؟ قنصل لبنان في اسطنبول: نحن على أهبة… 11/13/2022 بالفيديو: الطيران الاسرائيليّ يقصف سوريا من سماء البترون… 11/13/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إسطنبولالاستقلالالانفجارالعالمالقنبلةالكشفاللوتو اللبناني الإثنين 5-11-2018حقيبةشارعطريقةعاجلوضعت شارك
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