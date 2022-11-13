اعتقال إيراني في برلين هاجم معارضين للنظام بسـكـيـن

أعلنت الشرطة الألمانية في برلين أن رجلاً هاجم إيرانيين في ألمانيا كانوا يتظاهرون من أجل حرية المرأة والديموقراطية في وطنهم.

وأوضحت الشرطة اليوم الأحد أنه حطم لافتات ناشطين إيرانين خلال تظاهرهم داخل خيام وهددهم بسكين مساء أمس السبت، ولم يصب أحد.

وقبضت الشرطة عليه وبدأت إجراءات الدعوى الجنائية ضده، بعد إشراك جهاز أمن الدولة حسب الشرطة، وسيحقق جهاز أمن الدولة في دافع سياسي محتمل للهجوم.

ويناشد النشطاء حزب الخضر الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عزل إيران سياسياً وتنفيذ السياسة الخارجية النسوية التي أعلنتها بيربوك.

يشار إلى أن إيران تشهد مظاهرات ضد الحكومة ونظام الحكم منذ منتصف سبتمبر(أيلول) الماضي، بعد وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني، في حجز الشرطة.