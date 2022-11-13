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سرقة أسلحة وذخيرة عسكرية من قاعدة إسرائيلية في الجولان

By admin


أعلن مسؤول بمطار شارل ديغول بوفاة اللاجئ الإيراني الذي ألهم قصة فيلم المحطة أو “ذا تيرمينال” بطولة توم هانكس، بعد أن أقام الإيراني بمطار باريس 18 عاماً بعد فقدان وثيقة إثبات حصوله على وضع لاجئ.

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وتوفي مهران كريمي ناصري لأسباب طبيعية في محطة الركاب “2 إف” بالمطار، حسب ما أكد متحدث باسم المطار. 

وعاد ناصري، الذي لقب نفسه بالسير ألفريد في فترة ما، إلى المطار في منتصف سبتمبر (أيلول) بعد سنوات من الإقامة أولاً في دار رعاية ثم في فندق.

وفقد الإيراني الوثائق التي تثبت وضعه لاجئاً خلال توقف بالمطار فى باريس في 1988، ما منعه من السفر أومغادرة المطار، ما أدى إلى تأسيسه حياة في محطة الركاب رقم واحد.

وأمضى مهران سنوات في تقديم التماسات للحصول على الحق في قبوله في دولة أخرى قبل أن يحصل على تأشيرة في فرنسا، في نهاية المطاف في 1999، ورغم ذلك استمر في العيش في المساحة التي أسسها أسفل السلم المتحرك بالمطار.

وغادر المطار في نهاية المطاف في 2006 ليتوجه إلى المستشفى ثم إلى منزل. وحول المخرج ستيفن سبيلبرغ قصته إلى فيلم في 2004، ما در على ناصري أموالاً تكفي لانتقاله للإقامة فى فندق.

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